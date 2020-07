Com estiramento no ligamento do joelho, Gilberto está fora da final

Não vai ser diante do Ceará, pelas finais da Copa do Nordeste, que o atacante Gilberto vai reforçar o Bahia. Após receber uma pancada no joelho na partida contra o Náutico, no último dia 22, pela última rodada da primeira fase do Nordestão, o camisa 9 foi diagnosticado com um estiramento no ligamento colateral medial.

Em nota, o departamento médico do Bahia explicou que precisou de uma segunda ressonância magnética para detectar o problema, já que o primeiro exame apresentou muito edema e dificultou a análise. Os médicos não deram prazo para o retorno, mas o atacante só deve voltar a jogar no Campeonato Brasileiro.

Desde o jogo contra o Náutico, Gilberto iniciou o tratamento e vem passando por sessões de fisioterapia na Cidade Tricolor. O Bahia informou ainda que adotou o tratamento conservador e que o jogador não passará por cirurgia.

Gilberto é o artilheiro do Bahia na temporada 2020, com sete gols. Ele é ainda o vice-artilheiro da Copa do Nordeste, com quatro gols, um a menos que Vinícius, do Ceará.

Na ausência do camisa 9, Fernandão tem recebido a missão de ser a principal referência do ataque tricolor. Desde que o futebol foi retomado, o centroavante balançou as redes duas vezes.

Neste sábado (1º), o Bahia vai precisar dos gols de Fernandão, já que o tricolor faz o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. O duelo contra o Ceará vai ser disputado no estádio de Pituaçu, às 16h.