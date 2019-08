Com Everton Sena, Vitória relaciona 23 jogadores contra o Paraná

O Vitória está pronto para enfrentar o Paraná, sábado (10), às 19h, no Barradão, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco rubro-negro encerrou a preparação nesta sexta-feira (9). A atividade foi fechada à imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o grupo fez um treinamento tático e aperfeiçoou a bola parada.

A partida marca a estreia do técnico Carlos Amadeu à frente do time. Anunciado segunda-feira (5), menos de 24h após a demissão de Osmar Loss, o novo comandante relacionou 23 atletas para o duelo com a equipe paranaense.

Ausentes nas últimas convocações, os volantes Marciel e Romisson aparecem na lista. A principal novidade, no entanto, é a volta do zagueiro Everson Sena, recuperado de contusão.

O volante Léo Gomes, expulso na derrota para o Brasil de Pelotas, cumpre suspensão. O meia Ruy, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Felipe Garcia estão em fase de transição física e continuam como desfalques. Lesionado, o meia Nickson também segue fora.

Carlos Amadeu não confirmou a escalação, mas o equatoriano Jordy Caicedo deve aparecer entre os titulares. A provável escalação do Vitória tem: Martín Rodríguez, Matheus Rocha, Ramon, Everton Sena e Chiquinho; Baraka, Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Wesley, Anselmo Ramon e Jordy Caicedo.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Lucas Arcanjo, Martin Rodriguez e Ronaldo;

Laterais: Capa, Chiquinho, Matheus Rocha e Van;

Zagueiros: Bruno Bispo, Dedé, Everton Sena e Ramon;

Volantes: Baraka, Gabriel Bispo, Lucas Cândido, Marciel e Romisson;

Meia: Felipe Gedoz;

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Jordy, Matheus Augusto, Thiaguinho e Wesley.