Com 'ex-titulares', Vitória estreia no Brasileiro de Aspirantes

O Vitória estreia nesta quinta-feira (23) no Brasileiro de Aspirantes. O duelo será contra o Corinthians, às 15h, no Barradão. O time será mais uma vez comandado por João Burse, técnico que chegou à semifinal em 2018.

Assim como no ano passado, a equipe terá uma mescla entre jogadores que não vêm sendo utilizados no time principal e garotos de destaque na base.

Alguns são bem conhecidos da torcida. Entre os que enfrentam o Timão está o goleiro Ronaldo, quem mais atuou como titular na posição no time principal em 2019, mas acabou perdendo espaço.

Ronaldo começou o ano como titular e fez 12 dos 23 jogos da temporada. Caíque fez sete, João Gabriel três e Lucas Arcanjo um. Na Série A do ano passado ele também foi quem mais vestiu a camisa, em 20 ocasiões.

O zagueiro Bruno Bispo, o volante Hebert e o atacante Eron, que jogaram pelo clube no primeiro semestre, também estão no time. O único a vir de fora é o atacante Thiaguinho, que se destacou pelo Jacuipense no último Baiano, com dois gols.

A equipe para a estreia terá Ronaldo; Marcelinho, Jorginho, Bruno Bispo e Gabriel; Hebert, Maikon Douglas e Ruan Nascimento; Júlio, Eron e Thiaguinho.