Com falha de Teixeira, Bahia leva virada do Atlético e perde em Pituaçu

A torcida do Bahia continua sem motivos para sorrir no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (15), o Esquadrão até ensaiou vencer o Atlético-GO ao sair em vantagem no primeiro tempo, mas levou a virada na segunda etapa, caiu por 2x1 e amargou o sexto jogo sem ganhar na Série A. Já são cinco derrotas e um empate.

O gol tricolor foi marcado pelo atacante Gilberto, em uma bomba que encerrou o jejum pessoal de oito jogos sem balançar as redes. Zé Roberto e João Paulo – aproveitando erro do goleiro Matheus Teixeira - decretaram a vitória do time goiano em Pituaçu.

A derrota amplia a crise no Bahia e coloca pressão sobre o técnico Dado Cavalcanti. Estacionado nos 18 pontos, o time caiu para a 12ª colocação e está a apenas três pontos do Z4. Já o Atlético chegou aos 23 pontos, agora 7º colocado. O próximo compromisso do Esquadrão é domingo (21), quando visita o Grêmio, em Porto Alegre.

FARO DO ARTILHEIRO

Apesar de jogar em casa, o Bahia viu o Atlético-GO tomar a iniciativa nos primeiros minutos do jogo. Com mais posse de bola, o Dragão conseguia ocupar os espaços no campo ofensivo, impondo dificuldade ao Esquadrão na construção das jogadas. Tanto que o tricolor passou a usar das bolas longas para chegar ao ataque.

Aos 14 minutos, Lucas Mugni teve a primeira grande chance para abrir o placar. Depois da casquinha de Gilberto, o argentino ganhou da marcação e chutou cruzado, mas Fernando Miguel fez a defesa. Na sequência foi Maycon Douglas que disparou pela direita, mas o chute foi para fora.

A insistência do Bahia fez efeito aos 25 minutos. Gilberto mandou uma bomba de fora da área e não deu chances para o goleiro Fernando Miguel. Um golaço que colocou o Esquadrão em vantagem e encerrou o jejum de oito jogos do centroavante sem fazer gol.

Com o placar a favor, o Bahia passou a controlar bem o jogo e praticamente não sofreu sustos na primeira etapa. Só no finalzinho Janderson mandou chute cruzado que foi para fora.

CASTIGADO

O Bahia voltou para o segundo tempo pressionando o Atlético-GO. Logo nos primeiros minutos Lucas Mugni e Rodriguinho desperdiçaram boas chances. A resposta do Dragão veio no erro de Capixaba, que proporcionou o contra-ataque, mas Jonas Toró mandou para fora.

Mais presente no campo ofensivo, o Bahia passou a empilhar chances perdidas. No vacilo de Baralhas, Maycon Douglas soltou chute forte, mas Fernando Miguel fez a defesa. A ineficiência do ataque tricolor foi castigada.

Aos nove minutos, Arnaldo conseguiu cruzamento na medida e Zé Roberto subiu entre a defesa tricolor para deixar tudo igual em Pituaçu. A situação que já era ruim ficou ainda pior apenas seis minutos depois.

Matheus Teixeira tentou sair jogando e entregou a bola nos pés de João Paulo. O camisa 10 teve tranquilidade para conduzir a bola e mandar no cantinho, virando o placar para o Atlético-GO.

Pressionado, Dado sacou Lucas Mugni e Gilberto e colocou o paraguaio Oscar Ruiz em campo e o colombiano Rodallega em campo. A mudança não surtiu muito efeito e o Bahia continuou tendo dificuldade no campo ofensivo.

Aos 32 minutos, Zé Roberto voltou a anotar um gol para o Atlético-Go, mas a arbitragem flagrou impedimento, que foi confirmado pelo VAR, e salvou o tricolor de ficar em momento ainda mais delicado.

Na última cartada, Dado Cavalcanti colocou Matheus Bahia e Galdezani no jogo e avançou Capixaba para o meio-campo. Só que mais uma vez o treinador não foi feliz nas escolhas. O tempo foi passando, o Bahia não conseguiu reagir, e amargou o sexto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



Bahia 1x2 Atlético-GO – Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Local: Pituaçu

Gols: Gilberto, aos 25 minutos do 1º tempo; Zé Roberto, aos 9, e João Paulo, aos 15 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Daniel e Conti (Bahia)

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro apita o duelo, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Felipe Alan Costa de Oliveira (trio de Minas Gerais)

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick (Matheus Bahia), Lucas Mugni (Oscar Ruiz) e Daniel; Maycon Douglas (Galdezani), Gilberto (Rodallega) e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.

Atlético-GO: Fernando Miguel, Dudu (Jonas Toró), Wanderson, Eder e Natanel; Willian Maranhão, Baralhas e João Paulo (André Lima); Arnaldo, Zé Roberto (Ronald) e Janderson (Lucão). Técnico: Eduardo Barroca.