Com Fernando Neto e Gerson Magrão, Vitória faz coletivo na Toca

O Vitória está na reta final dos preparativos para a estreia no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo (8), o rubro-negro encara o Sampaio Corrêa, às 16h, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. O técnico Eduardo Barroca teve a semana toda para ajustar o time e nesta quinta-feira (5) realizou um coletivo na Toca do Leão.

Para a partida, o treinador não poderá contar com o volante Guilherme Rend, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Com um edema na coxa, Lucas Cândido também está fora. Já Fernando Neto e Gerson Magrão estão recuperados de contusão e treinaram com o grupo nesta quinta-feira. Ainda monitorados pelo departamento médico, eles só participaram dos minutos finais do coletivo e ainda são dúvida para a partida contra o Sampaio Corrêa.

O elenco do Vitória volta a treinar na Toca do Leão na sexta-feira (6). A última atividade antes do jogo, no entanto, será realizada já em São Luís, no sábado (7). Com 21 pontos, o Leão está na 14ª colocação, a 10 pontos do G4 e a apenas dois da zona de rebaixamento. Na 8ª posição, com 27 pontos, o Sampaio Corrêa persegue o Juventude, que soma 31 e é dono do 4º lugar. No primeiro turno, o Vitória levou a melhor diante da equipe maranhense: 1x0 no Barradão, em 8 de agosto.