Com fila na Fonte Nova, quase 40 mil ingressos estão garantidos para Bahia x Vasco

Mesmo faltando 12 dias para a bola rolar para Bahia x Vasco, a torcida tricolor está fazendo o seu papel e já garantiu quase 40 mil ingressos para acompanhar o jogo no dia 28 de agosto, às 16h, na Arena Fonte Nova.

A venda presencial nas bilheterias do estádio começaram nesta quarta-feira (17) e já foi possível acompanhar filas nos arreadores da Arena desde às 9h da manhã. O clube informou que, além da venda física na Fonte Nova, o torcedor pode adquirir os ingressos em outros três pontos: lojas Turma Tricolor Shopping Piedade, Turma Tricolor Multishop Boca do Rio e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

A partida é mais uma chance da torcida tricolor repetir a festa que fez contra o CSA, no dia 6 de agosto, quando colocou um público total de 45.358 torcedores. No duelo contra o Vasco, quem sabe, a marca pode aumentar.

Lembrando que o maior público registrado no estádio com mando do Bahia foi diante do Grêmio, em 2019, pela Copa do Brasil. Na ocasião, 46.341 torcedores lotaram a Fonte Nova.

O limite de ingressos liberados para venda por pessoa voltou a ser de quatro entradas. Crianças até 11 anos não pagam a entrada, com a exceção do setor Lounge Premium, onde o limite é de seis anos. Para esse setor, há desconto para crianças de sete a 12 anos.

???? Fila na Fonte às 9h neste 1º dia de venda presencial para Bahia x Vasco. Devido à procura, Arena antecipará abertura da bilheteria. Bom movimento também nos demais pontos. Outra opção é a compra online. Quase 40 mil já garantidos pro jogo do dia 28 ➡️ https://t.co/4T8Uy0rObB pic.twitter.com/aZo2vLRxy6 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 17, 2022

As vendas seguem acontecendo durante o fim de semana e durante a próxima semana, confira abaixo os locais e horários de venda:

Quarta a sexta-feira (17, 18 e 19/8)

Internet: 24h

Fonte Nova: 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade: 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio: 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia): 8h às 19h

Sábado (20/8)

Internet: 24h

Fonte Nova: 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade: 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio: 8h às 18h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia): 8h às 19h

Domingo (21/8)

Internet: 24h

Fonte Nova: 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio: 8h às 14h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia): 8h às 14h

Segunda a sexta-feira (22 a 26/8)

Internet: 24h

Fonte Nova: 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade: 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio: 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia): 8h às 19h

Sábado (27/8)

Internet: 24h

Fonte Nova: 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade: 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio: 8h às 18h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia): 8h às 19h

Domingo (28/8)

Internet: Até 16h

Fonte Nova: A partir das 10h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio: 8h às 12h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia): 8h às 12h