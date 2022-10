Com filho de 2 anos, passageira de ônibus é presa com drogas e submetralhadora

Uma mulher foi detida transportando 16 kg de Cloridrato de Cocaína e uma submetralhadora, durante uma ação de combate ao crime, no Km 871 da BR381, em Pouso Alegre (MG). A droga e o armamento foram apreendidos, na tarde de terça-feira (18), durante a abordagem de um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Ibipitanga, no centro sul da Bahia.

Ao realizar vistorias no bagageiro do veículo, o cão farejador da Polícia Rodoviária Federal K9 detectou a presença da droga no interior de uma mala. Ao abrirem a bagagem, os policiais localizaram a droga e a submetralhadora compacta de fabricação caseira com dois carregadores.

Segundo a PRF, se comercializada, a droga poderia render aproximadamente R$ 2,9 milhões aos traficantes.

A passageira, proprietária da mala, só foi descoberta após a empresa de transportes liberar as imagens do embarque. Quando questionada, a mulher, que viajava com um filho de 2 anos, informou que levaria a droga e o armamento até a cidade de Morrinhos (MG).

Ocorrência encaminhada para Depol de Pouso Alegre (MG). O filho da passageira, que foi detida, foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Pouso Alegre (MG).