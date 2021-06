Com fluxo intenso para o interior, acidentes na BR-324 provocam congestionamentos

Trânsito parado próximo a Simões Filho, no sentido Feira (Foto: Leitor CORREIO)

O tráfego de veículos de Salvador e região rumo ao interior do estado, através da BR-324, foi intenso desde as primeiras horas desta quarta-feira (23), véspera de São João. No final da tarde, a ViaBahia, concessionária que administra o trecho entre Salvador e Feira de Santana, pediu aos motoristas que tomassem cuidado ao transitar na região da Palestina, na saída da capital, e a cidade de Simões Filho “devido ao fluxo de veículos”. “Mantenha distancia de segurança”, recomendou a empresa pelo Twitter.

Ao menos dois acidentes, um no final da manhã, no Km 572, altura de São Sebastião do Passé, e outro no início da tarde, no Km 569 (Santo Amaro), dificultaram ainda mais a vida de quem pegou a estrada – nas duas ocasiões, apenas a faixa da esquerda ficou liberada para a passagem dos veículos, até a liberação completa da via. Não há informações sobre feridos.

Já no início da noite, um dos trechos de maior intensidade no trânsito era a chegada a Feira, também devido ao grande fluxo de carros, motos e caminhões, que percorreram os 108 km entre a capital e o Portal do Sertão.

#BR324 - Tráfego lento na chegada a Feira de Santana devido ao fluxo de veículos. — VIABAHIA (@VIABAHIA_SA) June 23, 2021

O CORREIO tentou contato com a assessoria da ViaBahia, para saber mais detalhes sobre a saída da cidade, mas não houve resposta até a publicação da reportagem.

Decreto sobre transportes

Vale destacar que, devido ao São João, desde segunda-feira (21) não há ônibus intermunicipais circulando em todo o estado. O motivo é um decreto do Governo do Estado que instaurou a suspensão do transporte entre a meia-noite do dia 21 de junho – a circulação e a saída – e, a partir das 9h de 21 de junho, a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal rodoviário, público e privado, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. A restrição é válida até as 5h de 28 de junho.

Já a circulação, a saída e a chegada de ferry boats e catamarãs também estão proibidas das 20h do dia 21 de junho até as 5h de 28 de junho, em todo território baiano.

No caso das lanchinhas e balsas, elas poderão funcionar no período de 21 a 28 de junho, porém deverão obedecer o limite de 50% da capacidade das embarcações.