Com foco nas finalizações, Bahia treina de olho no Criciúma

Em preparação para o duelo contra o Criciúma, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta terça-feira (31). No CT Evaristo de Macedo, o elenco iniciou o dia com um trabalho de finalizações.

Logo depois, o técnico Guto Ferreira comandou um treino com foco na saída de bola. Totalmente recuperado da lesão na coxa, o atacante Rodallega participou normalmente das atividades. Ele está liberado para enfrentar o Tigre.

Outro que trabalhou com o grupo foi o atacante Raí. Ele ainda se recupera de uma cirurgia na mão e na última segunda-feira (30) passou por exames de avaliação.

Para o confronto com o Criciúma, o Bahia não vai ter o atacante Marco Antônio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O tricolor ganha o retorno do volante Rezende.

O duelo contra o Criciúma será neste sábado (4), às 16h30, na Fonte Nova, pela 10ª rodada da Série B. Com 16 pontos, o Bahia está na terceira colocação do torneio, dentro da zona de classificação.