Com foco no Sport, Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor

Um dia depois de vencer o Athletico-PR, por 1x0, na Fonte Nova, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Sport, domingo (24), às 18h15, na Ilha do Retiro, no Recife.

Na tarde desta quinta-feira (21), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Athletico fizeram trabalho regenerativo na academia e fisioterapia.

O restante do grupo foi para o campo e trabalhou sob o comando de Dado Cavalcanti. O atacante Gilberto treinou normalmente. Recuperado da covid-19, ele deve ser liberado para enfrentar o Sport após cumprir o protocolo estabelecido pela CBF.

Quem não está em campo diante dos pernambucanos é o volante Ramon. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Os outros desfalques são o meia Daniel e o atacante Clayson, também diagnosticados com a covid-19.

Já o zagueiro Anderson Martins e o goleiro Mateus Claus, que estão machucados, vão ser reavaliados pelo departamento médico nos próximos dias.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (22) e no sábado (23) embarca para o Recife.