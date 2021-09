Com folga forçada, Bahia muda foco e treina de olho no Corinthians

Depois de ter o jogo contra o Ceará, inicialmente marcado para este sábado (2), adiado por conta da proibição do governo do estado ao retorno do público aos jogos de futebol, o Bahia ganhou mais tempo para se preparar para o próximo compromisso pelo Brasileirão.

O foco do Esquadrão será agora no duelo contra o Corinthians, na próxima terça-feira (5), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com mais dias livres, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira (29).

Na Cidade Tricolor, Diego Dabove e comissão técnica comandaram um trabalho com foco na troca de passes. Logo depois, os atletas disputaram uma espécie de minijogo.

O zagueiro Conti e o atacante Marcelo Cirino fizeram uma atividade específica na academia. O defensor se recupera de um desconforto na coxa e pode ficar à disposição para o duelo contra o Corinthians.

Já o meia Rodriguinho e o atacante Rossi ficaram em tratamento no departamento médico. A dupla não tem previsão para voltar aos gramados. O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (30), no CT Evaristo de Macedo.