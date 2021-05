Com Gabriel Bispo e novos contratados, Vitória volta aos treinos

A bola voltou a rolar na Toca do Leão. Cinco dias após a eliminação no Campeonato Baiano, o elenco rubro-negro voltou aos treinos nesta terça-feira (11) visando a Série B do Brasileiro. A atividade contou com a presença dos quatro jogadores recém-contratados. O volante Lucas Silva, o meia Bruno Oliveira e os atacantes Guilherme Santos e Samuel Granada são os primeiros reforços para o torneio nacional.

O Vitória estreia na divisão de acesso contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no dia 28 ou 29 de maio. A data ainda será definida pela CBF. Após os insucessos nas edições de 2019 e 2020, quando lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada, o Leão vai novamente buscar o acesso à Série A. Esse é o principal objetivo do clube na temporada.

Além dos novos contratados, a presença do volante Gabriel Bispo também está entre as novidade do treinamento. Ele foi o único dos 12 jogadores que contraíram covid-19 a retornar às atividades. Seguem em isolamento os goleiros Ronaldo e Yuri Sena, o lateral Van, o zagueiro João Victor, os volantes João Pedro e Fernando Neto, os meias Eduardo e Soares, e os atacantes David, Vico e Eron.

Os treinos de posse de bola e marcação foram comandadas pelo técnico Rodrigo Chagas, que contou com o auxílio de Gabriel Eloi, profissional do setor de inteligência. Os assistentes Flávio Tanajura e Ricardo Amadeu estão com covid-19, bem como os preparadores físicos Ednilson Sena e Rodrigo Santana. O aquecimento com ênfase nos exercícios neuromusculares foi ministrado pelo preparador físico Angelo Oliveira.

De acordo com o Vitória, os atletas e integrantes da comissão técnica que foram submetidos na segunda-feira (10) a exames para detecção de covid-19 apresentaram resultado negativo.

O zagueiro Marcelo Alves, em fase pós-operatória, e o lateral direito Raul Prata, recuperado da lesão na panturrilha, estão em fase final de transição para o campo e treinaram com o fisiologista Rafael Daltro.

Os goleiros Lucas Arcanjo, Cabral e Caíque fizeram um treino técnico com o preparador Itamar Ferreira. Depois de emprestado ao CSA-AL e ao Ermis Aradippou, do Chipre, Caíque foi regularizado para defender as cores vermelha e preta na Série B do Brasileiro.

À SERVIÇO DO SUB-23

Quatro atletas que fizeram parte do elenco principal do Vitória nos três primeiros meses da temporada a partir de agora vão servir ao time sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O volante Paulo Vitor foi utilizado pelo técnico Rodrigo Chagas apenas duas vezes. O atacante Ruan Levine entrou em campo em quatro ocasiões. Mais utilizado, o atacante Hitalo teve oito chances e marcou um gol.

Além dos pratas da casa, o paraguaio Aníbal Vega, contratado junto ao Palmeiras, também foi remanejado para o sub-23. Esta informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.