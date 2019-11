Com Geninho, Vitória tem 6ª melhor campanha da Série B

A chegada de Geninho transformou o ano do Vitória. O time, que chegou a ser vice-lanterna da Série B, agora tem seis pontos de margem para a zona de rebaixamento. São 10 jogos do técnico de 71 anos no comando do Leão e, nesse período, o Vitória tem a sexta melhor campanha da competição.

O rubro-negro só fica atrás do Bragantino, que, inclusive, já subiu de divisão e somou 20 pontos nos últimos 10 jogos. O time paulista é seguido por Sport e Coritiba, com 19. Quem vem em seguida é o América-MG, com os mesmos 17 pontos do Paraná - próximo adversário do Leão.

Ou seja: se vencer o jogo desta terça-feira (8), na Vila Capanema, Geninho pode colocar o Vitória na segunda melhor campanha de toda a Série B. O levantamento considera o momento da chegada do treinador, que foi o empate em 0x0 contra o Atlético-GO.

Com Geninho, o Vitória ganhou quatro partidas, empatou outras quatro e perdeu apenas duas. Foram 16 gols marcados e 11 sofridos. Outro número interessante é que, com Geninho, o ataque produziu mais. Eram 20 gols marcados antes do treinador. Com ele, foram 16 tentos: quase o dobro.