Com Gilberto, Bahia está pronto para estreia na Copa do Brasil

Diante de uma temporada que promete ser tão intensa quanto 2020, o Bahia está pronto para a primeira decisão de 2021. Na manhã desta segunda-feira (8), o elenco tricolor encerrou a preparação para o duelo contra o Campinense, marcado para essa terça-feira (9), às 21h30, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Contra o time paraibano, a principal novidade do Esquadrão será o atacante Gilberto. O camisa 9 foi poupado no empate por 1x1 com o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, mas treinou normalmente e integra a delegação que viaja para o confronto.

Outro relacionado foi o volante Pablo. O jogador de 21 anos foi o primeiro e única contratação do tricolor para a equipe principal até o momento e pode estrear. Ele ainda depende da regularização no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores assistiram a um vídeo com informações sobre o Campinense. Logo depois eles foram para o campo e o técnico Dado Cavalcanti comandou um treino tático, ajustando o posicionamento e saída de bola.

Com o retorno de Gilberto, o Bahia deve ter apenas uma mudança em relação ao time que jogou no último sábado. Assim, uma provável escalação tricolor tem: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Ramon e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Pelo regulamento da Copa do Brasil, o Bahia, por ser visitante, joga pelo empate para avançar para a segunda fase. Quem passar no confronto vai enfrentar o vencedor de Jaraguá-GO e Manaus.