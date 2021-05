Com Gilberto, Jonas e Juninho, Bahia se reapresenta de olho na Série A

Um dia depois da eliminação na Copa Sul-Americana, o Bahia se reapresentou nesta quinta-feira (27) no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Esquadrão enfrentará o Santos no sábado (29), às 20h, em Pituaçu, pela 1ª rodada da competição nacional.

O primeiro treino focado na Série A teve boas notícias. O volante Jonas, recuperado de uma lesão muscular, e o atacante Gilberto, que ficou de fora do jogo contra o Montevideo City Torque por incômodo muscular na coxa direita, participaram normalmente dos trabalhos no campo. O zagueiro Juninho, que havia sido liberado para tratar de assuntos pessoais, também integrou as atividades.

???? Enquanto isso, treino na Cidade Tricolor tem os retornos de Gilberto, Juninho e Jonas #BBMP pic.twitter.com/zSPpSF47rB — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 27, 2021

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do time uruguaio realizaram atividades regenerativas entre a academia e a fisioterapia.

Os demais participaram de uma atividade em campo reduzido voltada para o aperfeiçoamento da troca rápida de passes e a pressão ao portador da bola. Na segunda parte do treino, os jogadores se enfrentaram em um trabalho tático.

O goleiro Matheus Teixeira e o lateral-direito João Pedro seguem em tratamento de lesões.

O elenco do Esquadrão volta aos trabalhos na tarde desta sexta-feira (28), mais uma vez no CT Evaristo de Macedo, onde encerra a preparação e inicia a concentração para o duelo com o Santos.