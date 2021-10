Com gol de Gadu, Bahia garante vaga na final do Baianão feminino

O Bahia está na final do Campeonato Baiano Feminino 2021. A conquista da vaga para disputar o título estadual foi comemorada no sábado (2), após triunfo na semifinal, por 2x0, contra o Juventude, clube de Vitória da Conquista. Fabíola Sandoval e Gadu marcaram os gols do jogo. A partida foi disputada em Praia do Forte. O tricolor já havia vencido na ida por 1x0.

A taça será disputada contra o Doce Mel, de Jequié, que empatou em 1x1 com o Vitória, no Barradão, e ficou com a outra vaga por ter ganhado o primeiro duelo da semi por 2x1. O gol do time do interior foi assinado por Ju e o da capital por Bárbara, de pênalti.

As finais serão disputadas nos próximos dois domingos, em horários ainda a serem confirmados pela Federação Bahiana de futebol. Por ter feito a melhor campanha, o Bahia tem a vantagem de decidir em casa. Em caso de empate após dois jogos, a decisão vai para os pênaltis.