Com gol de Rend e Ronaldo paredão, Vitória empata com o Sport

Neste sábado (1º), o Vitória empatou o seu segundo jogo em duas rodadas pela Copa do Nordeste. O time principal do rubro-negro também fez o seu primeiro gol na temporada 2020: 1x1 com o Sport, na Arena de Pernambuco.

RESUMÃO

Considerando a pressão que sofreu no Recife, o empate foi bom para o Leão baiano. No primeiro tempo, o Vitória segurou o empate graças a uma excelente atuação de Ronaldo. O Sport teve pelo menos quatro chances claras. Em três, houve a intervenção do goleiro - que ganhou a titularidade por causa da lesão do uruguaio Martín Rodríguez, que ficará fora do time por no mínimo seis meses.

O rubro-negro baiano voltou diferente para a etapa final, com uma marcação melhor no meio-campo e com os atacantes, que estavam apagados no primeiro tempo, participando mais do jogo. Assim, o Vitória abriu o placar, mas sofreu o empate pouco depois. Ronaldo ainda apareceu de novo para salvar em chute de Hernane aos 45 minutos.

QUEM BROCOU?

Guilherme Rend abriu o placar para o Vitória com um belo gol aos 10 minutos do 2º tempo. O volante chutou de fora da área e acertou o canto do goleiro Luan Polli. Lucas Mugni empatou para o time pernambucano aos 28. O meia argentino recebeu um passe quase na pequena área e encobriu o goleiro Ronaldo com sutileza.

>> Veja aqui o gol de Guilherme Rend para o Vitória

O DESTAQUE

Ronaldo, sem dúvida. O goleiro do Vitória fez pelo menos três defesas difíceis no primeiro tempo para manter o 0x0. E na etapa final, mesmo com o Leão baiano equilibrando a partida, ele ainda fez outra defesa milagrosa em chute de Hernane nos acréscimos. Menção honrosa também para Guilherme Rend, que foi preciso na marcação e ainda fez o gol, o primeiro do volante de 21 anos como profissional.

PRIMEIRO TEMPO

O Vitória fez uma marcação muito ruim no meio-campo. Sem conseguir acertar também na saída de bola, deu todas as condições para uma pressão do Sport. Aos 9, Mugni apareceu sozinho na área e chutou; Ronaldo pegou à queima-roupa. Aos 26, Sander cruzou da esquerda e Elton desviou na área. Mais uma vez, Ronaldo salvou. Aos 33, Leandro Barcia chutou raspando o ângulo. Do outro lado, os atacantes do Vitória mal tocaram na bola. A única chance foi numa falta cobrada por Thiago Carleto, que passou perto.

SEGUNDO TEMPO

O Vitória acertou a marcação no início do segundo tempo e rapidamente abriu o placar aos 10. Fernando Neto e Viçosa tiveram chances de ampliar aos 23 e aos 24. Na primeira, de Fernando, a bola desviou e quase encobriu Luan Polli, que espalmou. Na outra, a bola desviou na zaga e foi para fora. Justamente quando o Leão baiano estava melhor, o Sport chegou ao empate com Mugni. Já aos 45, Hernane recebeu passe na área e chutou rasteiro. Ronaldo fez mais uma defesa em cima da linha.

COMO FICA?

O Vitória terminou o jogo em 3º lugar no Grupo B, com dois pontos, atrás de Confiança e Imperatriz, ambos com três. Mas pode perder posições até o término da rodada porque Fortaleza x Ceará, Botafogo-PB x Confiança e Freipaulistano x Náutico ainda acontecem neste sábado (1º). No domingo (2º), é dia de ABC x América-RN. Na pior das hipóteses, o Leão pode cair para 6º.

PRÓXIMOS JOGOS

O time principal do Vitória volta a jogar pela Copa do Nordeste no próximo sábado (8), às 18h, na Arena Fonte Nova. Será o primeiro Ba-Vi de 2020, pela terceira rodada do regional. Antes, a equipe enfrenta no domingo (2) o Vitória da Conquista fora de casa, às 16h, pela quarta rodada do Baianão. Nessa partida, o rubro-negro usará o seu time de aspirantes.

FICHA TÉCNICA

Sport 1x1 Vitória - 2ª rodada da Copa do Nordeste 2020

Sport: Luan Polli; Raul Prata, Cleberson, Adryelson e Sander; Willian Farias, Jean Patrick (Marquinhos) e Lucas Mugni; Yan (Ewandro), Elton (Hernane) e Leandro Barcia. Técnico: Guto Ferreira.

Vitória: Ronaldo; Van, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend (Matheus Tenório), Fernando Neto e Gerson Magrão; Vico (Ruan Levine, depois Jonathan Bocão), Júnior Viçosa e Alisson Farias. Técnico: Geninho.

Gols: Guilherme Rend, aos 10 minutos, e Lucas Mugni, aos 28 minutos do 2º tempo.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Cartão amarelo: Vico, Matheus Tenório e Ruan Levine (Vitória)

Arbitragem: Marcelo Aparecido Ribeiro da Silva, auxiliado por Oberto da Silva Santo e Ruan Neres Souza de Queiros (trio da Paraíba)