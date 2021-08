Com gol de Riquelme, Bahia vence o Red Bull no Brasileiro sub-23

O Bahia largou bem no quadrangular da segunda fase do Campeonato Brasileiro de aspirantes. Na tarde desta quinta-feira (19), o time de transição do tricolor venceu o Red Bull Bragantino por 2x1, fora de casa, pela primeira rodada.

O Esquadrão abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Depois de uma bela arrancada de Douglas Borel, Marcelo Ryan mandou para as redes e colocou o time baiano em vantagem.

Já no início da segunda etapa, o Bahia acabou levando o empate em cobrança de pênalti. O gol que garantiu o triunfo tricolor saiu aos 35 minutos.

Estreante do dia, Cuadrado roubou a bola e tocou para Riquelme. O atacante chutou forte e contou com o desvio na defesa para vencer o goleiro adversário e fazer 2x1 para o Esquadrão.

Como o técnico Bruno Lopes está dirigindo o Bahia de forma interina, a equipe sub-23 foi treinada por Eduardo Gudagnucci, do time sub-20.

O time entrou em campo com: Denis Júnior, Borel (Luiz Felipe), Gustavo Henrique, Gabriel e Dudu; Bruno Camilo (Miqueias), Caio Mello e Ramon; Dodô (Cuadrado), Gustavo Brinquedo (Ryan), Marcelo Ryan (Riquelme).

O próximo compromisso do tricolor no torneio será na quinta-feira (26), contra o Fortaleza, às 15h, no estádio de Pituaçu.