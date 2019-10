Com gol de Rogério, reservas do Bahia vencem o sub-23

O Bahia voltou aos treinos nesta quarta-feira (2), no Fazendão, e iniciou a preparação para a partida contra o Athletico-PR, sábado (5), ás 19h, na Fonte Nova.

Enquanto os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo sobre o Avaí fizeram um trabalho regenerativo na academia, os reservas foram para o campo e disputaram um coletivo contra o time sub-23, que se prepara para a Copa Baiana de Aspirantes.

A equipe de transição abriu o placar com volante Buiu, em uma bomba de fora da área. A virada dos reservas veio no segundo tempo. Lucca e Rogério balançaram as redes. Recuperado da cirurgia no ombro, Rogério está à disposição de Roger para o duelo contra o Athletico-PR.

O time do Bahia formou com: Geovane, Ezequiel, Wanderson, Xandão e Giovanni; Ronaldo, João Pedro e Marco Antônio (Shaylon); Lucca, Rogério e Fernandão.

Já o time sub-23 teve: Fernando, Caio, Brunão, Jaques e César; Luciano Buiu, Paulinho, Gustavo e Erison; Fernandinho e Gabriel Esteves.

Os goleiros Douglas e Anderson foram para o campo e fizeram um trabalho específico. Já o zagueiro Ernando, que se recupera após passar por cirurgia na coluna, treinou na academia.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (3), quando Roger começará a montar o time que vai enfrentar o CAP.