Com gol nos acréscimos, Bahia vence Bragantino e segue 100% na Série A

Mesmo sem encher os olhos da torcida, o Bahia segue com 100% de aproveitamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16), o Esquadrão venceu o Red Bull Bragantino por 2x1 em Pituaçu pela 3ª rodada da competição. Com um detalhe: o gol salvador veio nos acréscimos, seguindo à risca a mística tricolor.

RESUMÃO

Mais uma vez, valeu muito mais pelo resultado obtido do que pela atuação. Com dois jogos seguidos em casa nesse início de Série A, o tricolor não mostrou uma atuação brilhante em nenhum deles. Mas o que importa é que saiu com seis pontos na tabela.

Se venceu o Coritiba com placar magro, sendo o único gol de pênalti, dessa vez bateu o Bragantino por 2x1 com tento salvador de Ernando saindo aos 47 minutos do 2º tempo. Numa atuação em que o tricolor sofreu mais pressão do adversário do que atacou.

Com isso, o Bahia segue com 100% de aproveitamento em dois jogos, já que o duelo da 1ª rodada, com o Botafogo, foi adiado por conta da final do Campeonato Baiano com o Atlético de Alagoinhas, que aconteceu no mesmo final de semana.

QUEM BROCOU?

Num 1º tempo em que o Bahia mais se defendeu do que atacou, coube ao zagueiro Juninho abrir o placar aos 25 minutos, desviando de cabeça um escanteio cobrado por Juninho Capixaba.

Gol de bola parada do zagueiro para um lado e para o outro. Em falta cometida por Capixaba, Aderlan mandou na área, Léo Ortiz cabeceou, Douglas pegou e o defensor completou no rebote aos 31 da etapa final.

E coube a um zagueiro, também, ser decisivo: Ernando subiu muito mais do que a marcação em escanteio cobrado aos 47 minutos da etapa final. Ele cabeceou firme para o fundo das redes mantendo a mística tricolor.

Juninho foi destaque na defesa e no ataque

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

QUE DIFERENÇA...

Gilberto mostrou porque fazia tanta falta ao Bahia. Ausente por lesão desde a goleada por 4x1 sobre o Náutico, no dia 22 de julho - primeiro jogo após a pausa do futebol -, o camisa 9 deu a mobilidade que faltava ao ataque tricolor. Caiu pelas pontas, lançou os companheiros, deu combate na frente. Só não fez gol. E preocupa: saiu reclamando de dores e mancando aos 19 da etapa final.

DESTAQUE

O jogador mais decisivo em campo do Bahia não poderia ser outro: Ernando. Não só pelo gol que garantiu os três pontos ao tricolor, marcado já nos acréscimos, mas pela bela atuação também na parte defensiva. Importante lembrar que o zagueiro ganhou a vaga de titular na última partida, diante do Coritiba, quando Lucas Fonseca foi sacado por opção de Roger Machado.

PRIMEIRO TEMPO

O Bahia deu a entender que seria dominante no primeiro tempo. Com apenas 30 segundos de jogo, Nino chegou ao ataque e cruzou rasteiro. Gilberto desviou de letra e exigiu defesaça de Cleiton. Mas foi só isso. Na sequência, o Esquadrão cedeu terreno para o Bragantino, que começou a trocar passes no campo de ataque e teve mais volume de jogo.

Por competência da zaga tricolor, o Bragantino também não teve grandes chances e não assustou Douglas. Os adversários chegaram a receber passes e cruzamentos dentro da área, mas Ernando, Juninho e companhia desarmavam na hora certa. O problema era que, quando o Bahia conseguia chegar ao campo de ataque, perdia a bola muito rapidamente.

Se estavam bem na zaga, a defesa fez bonito também no ataque: no momento de maior dificuldade, quando sentia pressão, o Bahia chegou ao gol quando Juninho desviou escanteio cobrado por Capixaba aos 25 minutos da etapa inicial. Depois disso, o tricolor assustou por não conseguir manter a posse de bola, e praticamente só se defendeu nos 20 minutos finais.

Ernando teve boa atuação defensiva e ofensiva

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

SEGUNDO TEMPO

A realidade é que só deu Red Bull Bragantino na etapa final. A equipe continuou com um volume altíssimo de jogo, auxiliado pelo Bahia, que recuou completamente, abdicou da posse de bola e só tentou escapar na ligação direta. Roger Machado ajudou muito ao tirar Rodriguinho e Rossi e colocar Jadson, mais marcador, e Clayson, em má fase, em campo.

Apesar do domínio de terreno, o Bragantino também não conseguiu criar chances claras. A melhor, de fato, veio aos 27 minutos, quando a bola sobrou para Robinho quase na quina da área e ele chutou rasteiro e cruzado para fora.

Só que, como dito, o Bahia ajudou: aos 31, Capixaba cometeu falta boba na entrada da área para desespero de Roger Machado. Na cobrança da falta, Aderlan mandou na área, Léo Ortiz cabeceou, Douglas pegou e no rebote o zagueiro empatou o placar.

Mesmo jogando mal, o Bahia perdeu chances. Aos 34, Cleiton saiu da área deixando o gol vazio. Saldanha ficou com a bola, mas o tricolor não conseguiu finalizar. E aos 41, Clayson tabelou com Élber pela esquerda, ficou cara a cara com o goleiro, mas conseguiu chutar por cima.

Pelo visto, só sairia gol se fosse de bola parada. Já aos 47, o Bahia conseguiu um escanteio. Élber cobrou buscando a segunda trave, onde Ernando subiu mais que o marcador e testou firme para garantir os 100% de aproveitamento.

Bahia tomou pressão do Bragantino na etapa final e cedeu o empate

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

E A TABELA?

Com os seis pontos conquistados, o Bahia fica temporariamente em 5º lugar na tabela do Brasileiro. A equipe ainda pode ser ultrapassada por Atlético-GO e Sport, que ainda jogam neste domingo (16). Vale lembrar que o Esquadrão tem um jogo a menos, já que não participou da primeira rodada. O duelo com o Botafogo foi adiado porque o tricolor disputou no mesmo dia a final do Campeonato Baiano, contra o Atlético de Alagoinhas.

PRÓXIMOS JOGOS

Depois de sete jogos seguidos em Salvador e, mais especificamente ainda, no Estádio de Pituaçu, o Bahia viaja para duas partidas fora de casa. A primeira é na quinta-feira (20), às 20h, contra o São Paulo, no Morumbi. Na sequência o tricolor vai até Fortaleza, onde enfrenta o Ceará no domingo (23), às 18h, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x1 Red Bull Bragantino - 3ª rodada a Série A 2020

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba (Zeca); Gregore, Ronaldo (Alesson) e Rodriguinho (Jadson); Élber, Gilberto (Saldanha) e Rossi (Clayson). Técnico: Roger Machado.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan (Weverton), Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus e Claudinho (Bruno Tubarão); Artur Victor (Robinho), Alerrandro (Ytalo) e Morato (Weverson). Técnico: Felipe Conceição.

Gols: Juninho, aos 25 minutos do 1º tempo; Léo Ortiz, aos 31, e Ernando, aos 47 minutos do 2º tempo.

Estádio: Pituaçu, em Salvador.

Cartão amarelo: Ronaldo (Bahia); Ryller (Red Bull Bragantino)

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinicius Gomes (trio de MG).