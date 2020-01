Com gol relâmpago, Bahia vence o Vitória da Conquista em Pituaçu

A estreia do Bahia em casa na temporada 2020 veio da forma que o torcedor esperava: com triunfo. Na tarde deste domingo (26), o time de aspirantes do Tricolor bateu o Vitória da Conquista por 2x0, no estádio de Pituaçu, pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

Foi a primeira vitória do Bahia na temporada e o resultado deixa o Esquadrão com quatro pontos em dois jogos no estadual.

JOGO CONTROLADO

Na primeira apresentação do time de aspirantes em casa, Dado Cavalcanti fez mudanças na equipe. Além do zagueiro Fábio Alemão, que entrou na vaga do suspenso Anderson, o goleiro Matheus Claus e o meia Arthur Rezende fizeram as suas estreias com a camisa tricolor.

As mudanças surtiram efeito. A entrada de Arthur Rezende deixou o meio-campo do Bahia mais criativo. O Esquadrão controlou bem o jogo na primeira e quase não deu chances para o Bode.

Do outro lado, o Vitória da Conquista sentiu o gol cedo e não conseguia se organizar. Isolado, Nonato quase não tocou na bola durante a primeira etapa. O melhor lance do Bode na primeira etapa foi aos nove minutos. Depois do cruzamento na área, Sílvio tocou de cabeça para gol, mas o árbitro pegou uma falta do zagueiro e anulou o lance.

No segundo tempo, o Vitória da Conquista voltou com uma postura mais ofensiva e tentou pressionar o Bahia no campo de defesa, mas ficou no quase. Mais organizado, o Tricolor seguiu soberano no duelo e conseguiu controlar bem a partida.

RECONHECIMENTO

Aos 20 minutos, Nonato deixou o campo para a entrada de Tatu. O camisa 9 foi ovacionado pela torcida tricolor com aplausos e gritos de "Uh, terror, Nonato é matador". Emocionado, ele retribuiu o carinho. Nonato é o sétimo maior artilheiro da história do Bahia, com 125 gols.

QUEM BROCOU?

Quando a bola rolou, o Bahia precisou de exatos um minuto e 45 segundos para abrir o placar. Na primeira chegada na área, Ramon cobrou falta, o goleiro Lupitinha disputou com Ignácio e a bola sobrou livre para Willean Lepo só tocar para o fundo das redes.

Com o jogo controlado, o Bahia criava boas oportunidades e não demorou para chegar ao segundo tempo. Aos 28 minutos Gustavo recebeu sem marcação na entrada da área e mandou uma bomba para ampliar o marcador para o Esquadrão.

OS PRÓXIMOS PASSOS

Depois de dois jogos no Campeonato Baiano, o time de aspirantes Bahia soma quatro pontos na competição e volta aos gramados na quarta-feira (29), quando visita o Bahia de Feira, às 21h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela terceira rodada do estadual.

Um dia antes, na terça-feira (28), o time principal treinado por Roger Machado encara o Imperatriz, às 20h, no estádio de Pituaçu, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Será a estreia do elenco principal do Bahia como mandante em 2020.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x0 Vitória da Conquista - 2ª rodada Campeonato do Baiano

Bahia: Matheus Claus, Willean Lepo, Ignácio, Fábio Alemão e Mayk; Edson, Ramon e Arthur Rezende (Caio Mello); Gustavo (Fessin), Gabriel Esteves (Alesson) e SaldanhaVitória da



Conquista: Lupitinha, Roni, Rhamon, Sílvio e Otávio; Felipe (Danúbio), Dinda, Fágner e Carlinhos; Rafinha (Nattan) e Nonato (Tatu)



Local: Estádio de Pituaçu (Salvador)

Gols: Willean Lepo, a um minuto do primeiro tempo, e Gustavo, aos 28 minutos.

Arbitragem: Edvalter Marinho dos Santos, auxiliado por JLuanderson Lima dos Santos e Carlos Vidal Pereira de Oliveira.