Com grupo dividido, Vitória se prepara para enfrentar o Confiança

Antes do treinamento tático realizado nesta terça-feira (5), o técnico Wagner Lopes reuniu os jogadores para uma conversa no gramado da Toca do Leão. Na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, o rubro-negro precisa iniciar uma reabilitação no campeonato se quiser evitar a queda à terceira divisão no final da temporada.

Na roda, oito atletas a menos. Gabriel Inocêncio, Ronan, Gabriel Bispo, Mateusinho, Sérgio Mota, Samuel Granada, além dos lesionados Guilherme Santos e Vico, não fazem mais parte dos planos do Vitória para o restante da Série B e treinam em um grupo de transição desde segunda-feira (4).

Integrantes do grupo principal, o volante Pablo Siles e o atacante Wesley se recuperam de contusão e fizeram uma atividade transitória.

Em 18º lugar na tabela de classificação, com 26 pontos, o Vitória recebe o Confiança, sábado (9), às 19h, no Barradão. A equipe sergipana é a vice-lanterna da Série B e soma 22 pontos.