Com Guilherme Rend, Vitória treina focado no Sampaio Corrêa

O técnico Bruno Pivetti pôde voltar a contar com a participação do volante Guilherme Rend no treinamento desta terça-feira (4). Titular absoluto do Leão, o jogador estava com um edema na coxa, se recuperou, passou por transição física, foi reintegrado ao grupo e está à disposição para a partida de estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, sábado (8), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, no Barradão.

Apesar da recuperação de Guilherme Rend, o Vitória não vai enfrentar a equipe maranhense com força total. Lesionados, três jogadores já estão vetados para a partida. Capitão do time, o zagueiro Maurício Ramos está com uma lesão na panturrilha e só deve ficar à disposição em duas a três semanas. John e Nuno brigam pela vaga.

Titular da lateral direita, Van também está fora porque sofreu uma lesão muscular na coxa e a previsão é de ficar uma semana afastado. Substituto imediato da posição, Léo está com a mesma lesão e é outro jogador fora dos planos, por duas a três semanas. A tendência é que Jonathan Bocão assuma a titularidade.