Com homenagem a Carlos Amadeu, Vitória retoma treinos na Toca

Após um dia de folga, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão na manhã desta segunda-feira (16) e retomou os treinamentos visando o jogo contra a Ponte Preta, sexta-feira (20), às 16h30, no Barradão. O duelo será o segundo do rubro-negro como mandante no returno da Série B. Na última quinta-feira (12), o Leão venceu o Figueirense em casa por 3x0.

Antes do aquecimento, jogadores e integrantes da comissão técnica fizeram já no gramado uma oração em memória do ex-técnico do clube, Carlos Amadeu, que morreu no último domingo (15), na Arábia Saudita, onde treinava o Al Hilal.

“Eu, como treinador da equipe, estou aqui em nome de todos os funcionários, toda a comissão técnica, jogadores e a direção, para prestar uma deferência ao meu grande amigo Carlos Amadeu. Um grande homem, um educador, um profissional de excelência, de caráter e que deixou uma história muito bonita não só aqui no Vitória, não só no futebol baiano, não só no futebol brasileiro, como também no futebol internacional”, afirmou o técnico Eduardo Barroca.

O zagueiro Gabriel Furtado não participou do treinamento. Lesionado na coxa, ele realizou tratamento médico. O lateral direito Van e o atacante Ewandro deram voltas nos campos, já o meia Juninho Quixadá e o atacante Alisson Farias, que estão recuperados de contusão, deram continuidade ao trabalho de transição física.