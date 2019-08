Com ingressos esgotados, Carlinhos Maia apresenta Fiquei Famoso no TCA

Brasileiro, nordestino, ele é o cara cujo stories no Instagram é um dos mais vistos do mundo. O alagoano Carlinhos Maia surpreendeu muita gente ao atingir a marca, em junho do ano passado, e ultrapassar a socialite Kim Kardashian, conhecida mundialmente graças ao reality Keeping Up with the Kardashians. "Chorei e virei meme, porque meu choro é feio demais [risos]! Fiquei estatizado e feliz, por saber que o que eu faço é levado tão a sério", conta o humorista sobre como reagiu ao saber do feito.

Foi na cidade alagoana de Penedo, há cerca de três anos, que começou a história de Carlinhos Maia com as redes sociais. É por isso que hoje, mesmo depois da fama, ele garante que prefere continuar sendo chamado como "o menino da vila". "Gosto de ser apresentado como realmente eu sou", diz ele, rejeitando os rótulos de influencer, famoso e mesmo de humorista.

Eram vídeos de seu dia a dia, estrelados por seus pais, vizinhos e amigos, e depois postados nas redes sociais. "Não tinha intenção nenhuma, queria só brincar. Mas fui levando, levando e caindo na graça do povo", conta ele ao resumir a trajetória que o levou ao topo do ranking de pessoas mais vistas pelo Instagram Stories.

Na esteira do sucesso online, ele passou a rodar o Brasil com espetáculos de humor que tinham como base o que ele fazia nas redes. Em Mas Carlos!?, o primeiro, ele relata vários mo­mentos marcantes de sua traje­tória desde a infância em Pene­do até o sucesso meteórico com seus vídeos na internet. Fiquei Famoso, que ele apresenta neste domingo (25), em Salvador, o artista conta como foi o processo da fama destacando algumas das situações engraçadas que viveu até hoje.

Com ingressos esgotados, a expectativa é alta para a apresentação, mesmo porque ele se diz apaixonado pela cidade. "Quem não é? Hahahaha Vocês me recebem com alegria, sinto que a Bahia gosta de verdade de mim, entendem meu humor, gostam da vila e se identificam. Preparei uma noite linda, mas só conto lá", despista.

Assim como no primeiro espetáculo, ele continua acompanhado de dona Maria, sua mãe. "Carlinhos sem os personagens não existe, mudamos os personagens em palco, para variar um pouco. Mamãe sempre a rainha da peça é super esperada, continua no show! Falo mais da nova vida de 'famoso' mesmo, as histórias já são das novas experiências", explica, sobre a saída dos amigos Reinaldo e Paulo nessa nova montagem.

Para ele, a grande diferença entre as duas é mesmo sua maturidade no palco. "Essa apresentação está mais madura, estou seguro nas brincadeiras, seguro nas histórias e principalmente feliz em poder partilhar coisas que vivi, que às vezes foi algo 'ruim' e transformar em humor e amor", explica, dizendo que ainda continua querendo mostrar o cotidiano das pessoas, comuns ou famosas, e fazer piadas com humanidade. Da vida de famoso, garante que o mais legal é ouvir diversas pessoas por dia, dizendo que melhorou de saúde e estão mais confiantes ao começar a me assistir. Por outro lado, detesta as fofocas e mentiras diárias em busca dos cliques.

"Minha intenção é fazer rir, jamais ofender alguém”, defende-se o artista, que nos últimos tempos tem se visto envolto em algumas polêmicas. Uma das mais recentes, com o também humorista e youtuber piauiense Whindersson Nunes. "Prefiro não falar sobre! Já passou, estou em uma rotina de trabalho e plenitude com minha família", diz ele, quando perguntado sobre o caso.

Para evitar o burburinho, chegou a desativar sua conta no Instagram. "Desativar meu Instagram foi a melhor coisa que fiz na minha vida porque aí que você vê quem está do seu lado e gosta de você. O ser humano é fraco. Primeiro tropeço e bum. Só ficou quem tinha que ficar. Foi a melhor coisa que aconteceu. Falavam que eu ia perder milhões de seguidores, não perdi nada. Ganhei 700 mil a mais. Mas aprendi a abaixar mais a soberba", avaliou na época, admitindo estar errado na situação por ter se deslumbrado e dado ouvido à fofoca.