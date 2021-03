Com interesse do Grupo City, atacante Thiago pode deixar o Bahia

Destaque do Bahia na Copa do Brasil sub-20 do ano passado, o atacante Thiago está próximo de deixar o tricolor. O jogador de 20 anos despertou o interesse do Grupo City, e deve ter os direitos econômicos adquiridos. A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho (PVC).

O Grupo City administra vários clubes ao redor do mundo, sendo o Manchester City o mais famoso. A ideia do grupo é comprar os direitos econômicos de Thiago e repassar o jogador para o New York City, franquia dos Estados Unidos.

As negociações estão em estágio avançado e deve ter uma definição nos próximos dias. Thiago foi promovido ao time principal do Bahia na reta final do ano passado e tem feito parte do elenco comandado pelo técnico Dado Cavalcanti.

Ao todo, o atacante soma 12 jogos com a camisa do Bahia e um gol marcado. Esse ano, Thiago disputou três partidas. Ele esteve em campo no empate com o Botafogo-PB, na goleada por 7x1 sobre o Campinense, e na derrota para o Vitória.