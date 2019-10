Com investimento de grupo europeu, hotel é reaberto na Bahia

Vila Angatu Eco Resort & Spa (Divulgação)

O antigo Costa Brasilis All Inclusive Resort & Spa, que foi administrado durante 15 anos pelo Grupo Samadhi Hotels, acaba de ser reaberto, após revitalização, como Vila Angatu Eco Resort & Spa. Adquirido por um grupo de investidores europeus e com decoracão inspirada nas cidades de Paraty (RJ) e Ouro Preto (MG), o hotel conta com 122 apartamentos, com áreas que variam de 30 a 90m2.

“Ao longo dos próximos meses, faremos outros investimentos na estrutura e nos serviços, trazendo sempre novidades para cada pessoa, família ou grupos de amigos e empresas que recebemos em nosso resort”, nos disse o gerente-geral do empreendimento, Ruben Leme. O Vila Angatu está localizado no vilarejo de Santo André, no Sul da Bahia.

Alberto Pitta (Foto: Betto Jr)

Alberto Pitta será um dos participantes da 13ª edição da CowParede Brasil

Alberto Pitta é um dos nomes por trás de uma das organizações culturais mais bacanas de Salvador: o Cortejo Afro, que integra trabalhos educacionais e de assistência na comunidade de Pirajá e que ficou nacionalmente conhecida por causa do bloco carnavalesco que leva o mesmo nome e agita o verão da capital baiana, com os tradicionais ensaios.

Pitta, que é artista plástico, tem um trabalho muito forte ligado à estética. Por isso, será um dos participantes da 13ª edição da CowParade Brasil, que irá rolar entre os dias 09 de outubro e 08 de novembro, na capital baiana. Ele desenvolveu uma das vaquinhas que fará parte da exposição. “A vaca vai se chamar ‘Vaca Elegante’, em homenagem ao bloco Cortejo Afro. Ela ficará na Barra, em frente a Casa Mídia Ninja Bahia”, nos Alberto.

João e Florinda Meirelles (Alô Alô Bahia)

Parabéns pra você

Aniversariante do último dia 28, Florinda Meirelles, esposa do empresário João Meirelles, vai transferir as comemorações para depois de amanhã, quando reunirá 25 amigas para um almoço de lugar marcado. O encontro será em um restaurante, no Rio Vermelho.

Jean-Rémi Caillon, que estará no Amado, ao lado de Sábastian Vauxion (Foto: reprodução redes sociais)

Direto de Courchervel

É senso comum no mundo da gastronomia a importância da cozinha francesa. Por isso, Edinho Engel convidou Jean-Rémi Caillon para assinar o menu da próxima edição do Jantar Magno, que irá ocorrer no dia 29 de outubro, no Restaurante Amado, em Salvador. Caillon, que possui 2 estrelas Michelin, juntamente com o chef pâtissier Sébastien Vauxion, é o chef executivo do restaurante Kintessence, do hotel Le K2 Palace, em Courchervel.

Heliana, presente!

As homenagens ao ex-presidente da Franca Jacques Chirac, morto na última quinta-feira, têm ocupado o noticiário internacional. Anteontem, uma cerimônia fechada, com lugares marcados, foi realizada na Igreja de Saint Sulpice, em Paris, reunindo autoridades e chefes de estado de vários países para se despedir e homenagear o famoso político. Sentada ao lado de Bill Clinton e a poucos metros de Vladmir Putin, estava a baiana de Feira de Santana Heliana Venâncio. Heliana trabalha com Arquitetura e Interiores e tem um escritório na capital francesa. Foi ela, inclusive, que projetou todas as novas luminárias que serão instaladas na igreja onde aconteceu o culto, que tem grande valor afetivo para os parisienses e é onde está sepultado o imperador Napoleão Bonaparte.



Lançamento

O aguardado lançamento do livro sobre a vida e obra do arquiteto, designer, maquetista, paisagista e urbanista baiano José Zanine Caldas (1919-2001) será amanhã, na Etel São Paulo, a partir das 18h30. A loja fica na Alameda Gabriel Monteiro, na capital paulista, e o convite para o evento é coletivo, em nome dos autores Amanda Beatriz Palma de Carvalho, Maria Cecilia Loschiavo e Lauro Cavalcante, além da própria Etel e da Editora Olhares.