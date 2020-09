Com Jean em campo, Vitória treina para enfrentar o líder Cuiabá

O Vitória teve mais um dia de treinamentos nesta quinta-feira (3), de olho no próximo compromisso pela Série B, contra o líder Cuiabá. O duelo está marcado para o sábado (5), às 16h30, no Barradão.

Dessa vez, as atividades tiveram a participação do volante Jean, que tinha sido ausência no dia anterior, quarta (2). Na ocasião, ele tinha ficado em tratamento para se recuperar da dor provocada por um “tostão” na coxa esquerda na partida contra o Confiança.

Após participarem de um aquecimento, os atletas fizeram treino de jogo reduzido e movimentação tática, sob o comando do técnico Bruno Pivetti. Os jogadores voltam a campo nesta sexta-feira (4) pela manhã, para fazerem a última atividade antes do jogo.

Para o confronto contra o Cuiabá, o treinador do Leão não poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos, os laterais Rafael Carioca e Van e o atacante Alisson Farias, todos no departamento médico.