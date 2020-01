Com João Pedro no gol, Vitória está pronto para a Juazeirense

Ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras partidas do Campeonato Baiano, o técnico Agnaldo Liz não vai repetir a escalação do Vitória no jogo contra a Juazeirense, quarta-feira (29), às 19h30, no Barradão. O Leão terá pelo menos uma mudança no duelo válido pela terceira rodada do estadual. Titular contra Jacobina e Fluminense de Feira, o goleiro Lucas Arcanjo deixa a equipe.

Lucas não está contundido nem suspenso; foi convocado para integrar o grupo principal após Martín Rodríguez sofrer uma lesão que o afastará por no mínimo seis meses. Como Ronaldo foi promovido a titular, ele será a opção no banco e já ficará entre os reservas no próximo compromisso do Vitória na Copa do Nordeste, sábado (1º), às 16h, contra o Sport, na Arena de Pernambuco.

Com a saída de Lucas Arcanjo do elenco de aspirantes, o goleiro João Pedro, de 22 anos, contratado do Vasco no início do ano, fará a estreia com a camisa rubro-negra. Ele será o titular contra a Juazeirense, e Yuri Sena, revelado na Toca do Leão, sentará no banco.

Outra novidade na lista de relacionados é o zagueiro Carlos, de 19 anos. Considerado uma promessa da base, o defensor começou a temporada no time principal, comandado por Geninho, e foi recrutado pelo elenco de aspirantes. Ele concorre com Dedé para atuar ao lado de Nuno que, como foi o escolhido pelo clube para dar entrevista nesta terça-feira (28), a tendência é que siga como titular. Gripado, o lateral direito Wellisson foi poupado do treino, o último antes da partida, mas está relacionado.

O time titular de Agnaldo Liz deve ter João Pedro; Wellisson, Carlos, Nuno e Léo; Gabriel Bispo, Figueiredo e Nickson; Gabriel Santiago, Eron e Caíque Souza (Negueba).

Confira a lista com os 22 jogadores relacionados:

Goleiros: João Pedro e Yuri Sena;

Laterais: Gabriel Gomes, Léo e Wellisson;

Zagueiros: Carlos, Dedé e Nuno;

Volantes: Bruno Henrique, Figueiredo, Gabriel Bispo, Matheus Farinha e Paulo Vítor;

Meias: Gabriel Santiago e Nickson;

Atacantes: Caíque Souza, Edson, Eron, Luan Gabriel, Negueba, Ruan Café e Ruan Nascimento.