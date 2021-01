Com jogo-treino contra aspirantes, Bahia volta aos trabalhos

Ainda juntando os cacos após a derrota para o Sport e o retorno á zona de rebaixamento, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta terça-feira (26), e iniciou os preparativos para a partida contra o Corinthians, que será disputada nesta quinta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova.

Depois de um primeiro trabalho na academia, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Sport foram para o campo e realizaram um jogo-treino contra a equipe de aspirantes, que se prepara para a disputa do Campeonato Baiano.

A atividade terminou empata em 0x0. O grupo principal formou com: Anderson, João Pedro (Zeca), Everson, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson, Ramon, Daniel e Rodriguinho; Alesson (Fessin) e Gabriel Novaes (Marco Antônio).

Enquanto isso, os jogadores considerados titulares fizeram um trabalho regenerativo na fisioterapia e academia.

Nesta quarta-feira (27), o Bahia volta aos treinos e o técnico Dado Cavalcanti realizará a última atividade antes da partida contra o Corinthians. É nesse trabalho o que o treinador vai definir o time que inicia o jogo.

Para o duelo na Fonte Nova, Dado não pode contar com o atacante Fessin. Ele pertence ao alvinegro e está impedido de jogar. Por outro lado, o treinador tem o retorno do volante Ramon, que cumpriu suspensão na última rodada.

Com 32 pontos, o Bahia está na 17 colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. O Esquadrão pode sair do Z4 em caso de triunfo sobre o Corinthians, já que empataria em número de pontos com o Fortaleza, mas ultrapassaria o concorrente no número de vitórias.