Com Léo Ceará, Vitória divulga relacionados para enfrentar o Avaí

Artilheiro do Vitória na Série B, com cinco gols, Léo Ceará está entre os relacionados para o jogo contra o Avaí, pela 15ª rodada. A partida, que marcará a estreia do técnico Eduardo Barroca no comando do Leão, está marcada para o próximo sábado (10), às 16h, no Barradão.

O atacante ficou de fora dos últimos dois duelos do rubro-negro por suspensão aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Como já cumpriu a pena, já pode atuar no próximo compromisso.

Quem também está de volta na lista de relacionados é o lateral Rafael Carioca, recuperado de uma lesão na coxa.

Confira a lista dos relacionados do Vitória:

Goleiros: César e Ronaldo;

Laterais: Carleto, Jonathan Bocão, Leandro Silva e Rafael Carioca;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor, Maurício Ramos e Wallace;

Volantes: Fernando Neto, Gerson Magrão e Guilherme Rend;

Meias: Eduardo, Juninho Quixadá e Marcelinho;

Atacantes: Alisson Farias, Ewandro, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa, Léo Ceará, Mateusinho e Vico;