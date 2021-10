Com Lucas Arcanjo, Vitória está pronto para enfrentar o Brasil de Pelotas

O Vitória está pronto para encarar o Brasil de Pelotas, pela 31ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira (22), o Leão encerrou a preparação para a partida, marcada para o próximo sábado (23), às 16h30, no Barradão.

A novidade do treino foi a presença do goleiro Lucas Arcanjo, que treinou normalmente. O jogador foi substituído por Ronaldo no intervalo do jogo contra o Itabaiana, por dores no joelho, mas está recuperado. Por outro lado, o centroavante Manoel está fora do duelo, vetado pelo departamento médico.

Em campo, o técnico Wagner Lopes comandou um treino tático, onde trabalhou as estratégias ofensivas e defensivas e finalizou com bolas paradas. Um grupo também participou de uma atividade em campo reduzido, e alguns jogadores completaram a preparação com cobranças de faltas e pênaltis.

O Vitória ganhou as duas últimas partidas, contra o Sampaio Corrêa pela Série B e contra o Itabaiana pela pré-Copa do Nordeste. Pela Segundona, o Leão ocupa a 18ª colocação, com 29 pontos, a cinco de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Ponte Preta, com 34.