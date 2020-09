Com Lucas Cândido, Vitória está pronto para enfrentar o Cruzeiro

O Vitória está pronto para enfrentar o Cruzeiro, sexta-feira (11), às 21h30, no Mineirão. A partida é válida pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos, o rubro-negro é o 8º colocado na tabela de classificação. Já a equipe mineira amarga a zona de rebaixamento, soma cinco pontos e está na 17ª posição.

O técnico Bruno Pivetti comandou o último treinamento preparativo na manhã desta quinta-feira (10), na Toca do Leão e a delegação rubro-negra viaja para Belo Horizonte no início da tarde.

Dois jogadores desfalcam o grupo por suspensão. Expulso durante o triunfo por 4x2 contra o Cuiabá na rodada passada, o meia Marcelinho está fora, assim como o atacante Jordy Caicedo, que levou o terceiro cartão amarelo.

Por ordem médica também não estão à disposição os laterais Van e Rafael Carioca, o zagueiro Maurício Ramos e o atacante Alisson Farias.

A novidade na lista de relacionados é o volante Lucas Cândido, que se recuperou de um incômodo no tornozelo. Contratado no mês passado, ele entrou em campo apenas uma vez, durante a derrota por 1x0 para o Confiança, na 7ª rodada da Série B.

Confira os 22 jogadores relacionados para a partida contra o Cruzeiro:

Goleiros: Ronaldo e César;

Laterais: Thiago Carleto, Jonathan Bocão, Leandro Silva, Leocovick;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor e Wallace;

Volantes: Fernando Neto, Guilherme Rend, Jean, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade;

Meias: Dudu e Gerson Magrão

Atacantes: Eron, Júnior Viçosa, Léo Ceará, Mateusinho, Rodrigo Carioca e Vico.