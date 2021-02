Com lucro do Vale-Alimentação Estudantil, Assaí doa mais de 100 toneladas de alimentos

A rede Assaí Atacadista reverteu 100% do lucro gerado com as compras feitas através do vale-alimentação estudantil, do Governo do Estado, para distribuição de mais de 9 mil cestas básicas a instituições beneficentes de todo o estado. As entidades trabalham principalmente com pessoas em situação de vulnerabilidade social e a distribuição das cestas ocorreu entre julho e dezembro de 2020. O vale-estudantil foi uma ação do Governo do Estado que distribuiu um valor mensal em compras para estudantes da rede pública estadual, como medida emergencial para a pandemia de covid-19. Mais de 150 mil estudantes puderam utilizar o vale-alimentação entre abril e julho do ano passado.

A doação foi de mais de 100 toneladas de alimentos que chegaram diretamente às mesas de 39 mil pessoas, e representam mais de R$ 420 mil. As doações foram realizadas por iniciativa da rede, por meio do Instituto GPA, em todas as cidades onde o Assaí tem lojas no Estado, contemplando a capital e o interior nos municípios de Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Paulo Afonso, Ilhéus, Camaçari, Lauro de Freitas, Guanambi, Senhor do Bonfim, Serrinha e Itapetinga.



Diretor Regional de Operações do Assaí, Sandro Oliveira, diz que o grupo pretende continuar investindo no Estado e que as doações reforçam o compromisso com o povo baiano. “Ficamos muito felizes de poder contribuir diretamente com a população baiana, junto do compromisso firmado com o governo estadual. Hoje, a Bahia possui a maior quantidade de lojas do Assaí na região Nordeste, e a 3ª posição em número de unidades por Estados de todo o Brasil. São 3,8 mil funcionários nas 16 lojas distribuídas em 13 cidades baianas. Temos planos de seguir crescendo aqui, tanto na capital quanto no interior, entregando sempre a melhor opção de compra para os nossos clientes e nos aproximando cada dia mais da população baiana”, finaliza.