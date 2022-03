Com lucro líquido em R$ 14,1 bilhões, Braskem bate recordes de resultados em 2021

Um ano histórico tanto em resultados operacionais como em geração de caixa. Foi assim o 2021 da Braskem, que ficou marcado também pelo baixo patamar de alavancagem, o retorno da companhia ao grau de investimento na classificação das agências de risco e pelos avanços na pauta ESG, que envolve ambiente, responsabilidade social e governança, na sigla em inglês.

Presidente da empresa, Roberto Simões destaca as conquistas ambientais aliadas às conquistas ao comentar o ano de sucesso. “Foi um ano de muitos desafios e conquistas, em que mantivemos como foco a segurança das pessoas, o atendimento aos nossos clientes e a higidez financeira. Foi também marcado por importantes avanços socioambientais que estão ajudando a construir a Braskem do futuro. Reforçamos nosso comprometimento em relação a indicadores de sustentabilidade, como a redução das emissões de CO2 e o incremento do portfólio de produtos reciclados e renováveis”, afirma.

Só no quarto trimestre do ano passado, a Braskem registrou resultado operacional recorrente de R$ 6,3 bilhões, 40% superior ao mesmo período de 2020. O resultado operacional recorrente foi de R$ 30,3 bilhões, 176% superior ao registrado anteriormente.

Ainda no quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 530 milhões, fechando o ano com o lucro total de R$ 14 bilhões. A geração livre de caixa nos últimos três meses de 2021 foi de R$ 3,1 bilhões, alcançando no ano o recorde de R$ 10,7 bilhões e a receita líquida de vendas em 2021 também chegou ao recorde histórico de R$ 105,6 bilhões. Resultados que fizeram a alavancagem corporativa, medida pela relação de dívida líquida ajustada e resultado operacional recorrente em dólares, encerrou 2021 em 0,94x.

Há destaque também para a volta da empresa ao Índice de Sustentabilidade da B3 (ISE), onde estão companhias com as melhores práticas de governança corporativa, responsabilidade social, gestão econômico-financeira e ambiental. Além disso, a Braskem também integrou o ranking de empresas líderes em gestão hídrica e de riscos climáticos do CDP (Carbon Disclosure Program) pela sétima vez consecutiva,

Ao longo do ano passado, a Braskem atuou em 146 projetos sociais, que beneficiaram mais de 800 mil pessoas globalmente, incluindo investimentos sociais privados, doações, programas de voluntariado e iniciativas de combate à pandemia. Esse investimento social da empresa chegou a quase R$ 40 milhões no ano.

Todos esses resultados renderam à empresa um reconhecimento pelo ranking da Forbes como uma das melhores empregadoras do mundo, sendo uma das 3 brasileiras no ranking de 750 participantes.