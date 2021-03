Com Luiz Otávio em campo, Bahia fecha preparação para pegar o CSA

De olho na partida contra o CSA, nesta terça-feira (23), às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela Copa do Nordeste, o Bahia voltou aos treinos e fechou a preparação para o confronto.



Na manhã desta segunda-feira (22), o técnico Dado Cavalcanti comandou um trabalho tático em um dos campos da Cidade Tricolor. Para a partida contra o CSA, o treinador tem o retorno do atacante Rossi, que cumpriu suspensão e não participou da goleada sobre o Sport, por 4x0, no último sábado (20), em Pituaçu.



Dado não revelou se o camisa 7 voltará ao time titular ou se manterá a mesma formação que goleou o leão pernambucano. Na ocasião, o ataque foi formado por Gabriel Novaes, Gilberto e Rodriguinho.



A novidade do dia no CT Evaristo de Macedo ficou por conta da presença do zagueiro Luiz Otávio. Novo reforço tricolor, ele treinou no campo e só depende da resolução da parte burocrática para ser anunciado oficialmente pelo clube.



Outro que também treinou no campo foi o zagueiro Anderson Martins. Ele está recuperado da lesão no joelho e fez um trabalho específico com a preparação física.



Com sete pontos, o Bahia lidera o grupo A da Copa do Nordeste. O Esquadrão tem a mesma pontuação do CRB, mas supera o time alagoano no saldo de gols.



Já o CSA é o quinto colocado do grupo B, com seis pontos em quatro jogos.