Com mais de 100 lojinhas, Mercado do Jardim Cruzeiro será inaugurado neste sábado (25)

O Mercado Municipal do Jardim Cruzeiro será inaugurado neste sábado (25), às 9h30. O espaço contará com 24 boxes que comercializarão frutas, verduras, embalagens e prestarão serviços, além de ter também 100 "lojinhas", que são bancadas onde os ambulantes venderão alimentos, temperos e miudezas.

O novo mercado, que recebeu um investimento de R$ 2,5 milhões, foi construído do zero e ficará localizado na Rua Rezende Costa, próximo à feirinha do bairro, que será desativada. Os feirantes que atuavam na rua há mais de 50 anos puderam fazer um cadastro prévio para atuar no novo espaço, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O prefeito ACM Neto estará presente na inauguração, ao lado do vice Bruno Reis e do secretário municipal de Ordem Pública, Felipe Lucas.