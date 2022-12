Com mais de 50 funcionalidades de segurança, 99Moto é opção mais rápida e barata para usuários

Unir agilidade e economia somadas a critérios rigorosos de segurança posiciona o 99Moto como opção fundamental quando se analisa custo-benefício em viagens por aplicativos em Salvador, tanto para entregas quanto para deslocamentos. O serviço funciona na capital desde julho, posicionando a cidade como uma das primeiras do Brasil a contar com a nova categoria que, hoje, está presente em mais de 3 mil municípios brasileiros.

As viagens pelo 99Moto, seja para transporte de passageiros ou para entregas, reúne condições como menor tempo de viagem e valor abaixo do praticado nas outras categorias. A segurança é um ponto primordial determinado e monitorado pela plataforma, com mais de 50 funcionalidades de segurança, a exemplo da checagem de cadastro de todos os usuários (sejam motociclistas ou passageiros), verificação da documentação do motociclista e do veículo, reconhecimento facial, central de atendimento 24 horas, monitoramento em tempo real via GPS, gravação de áudio, compartilhamento de rotas e botão para ligar para a polícia.

O capacete é um item obrigatório em todas as viagens, para motoristas e passageiros e o índice de acidentes de motociclistas do serviço é menor que no trânsito em geral, destaca Igor Soares, líder de Categorias na 99 e destaca as vantagens do serviço:

“Nossos parceiros recebem conteúdo sobre leis de trânsito e dicas de direção defensiva. O número menor de acidentes se justifica também porque o sistema de avaliação dos passageiros incentiva respeito à legislação e a empatia no trânsito. A 99 também oferece um seguro contra acidentes pessoais, que vale desde o momento do embarque até o final da corrida”.

O 99Moto representa possibilidade de renda para os motociclistas, chegando a ser duas vezes superior a outras atividades fora da plataforma. Ao mesmo tempo, a opção chega a ser 30% mais barata que a categoria de carros. Em localidades com serviço de transporte público reduzido ou até inexistente, o 99Moto torna-se uma opção rápida, viável e econômica para deslocamentos diários.

“É comum o uso do serviço como complementação de um trajeto diário, somado ao transporte público. Passageiros fazem a primeira ou última parte de seus deslocamentos com o 99Moto, para chegar até um terminal ou estação de ônibus, trem ou metrô, por exemplo”, cita Igor Soares.

Para utilizar o novo serviço, basta o usuário acessar o aplicativo da 99 e selecionar a categoria 99Moto ao solicitar a corrida. Para ser um motociclista parceiro do 99Moto, é preciso fazer o download do aplicativo 99 Motorista e realizar o cadastro. Entre os requisitos para o cadastro estão: ter 19 anos ou mais e ter carteira de habilitação definitiva na categoria A ou AB. Também é necessário cumprir as condições indicadas no ícone “Quero ser motorista”, no aplicativo da 99.

Assim como os motoristas parceiros da plataforma, os motociclistas passam por um rigoroso processo de cadastro com base em documentos como CPF, CNH, licenciamento do veículo e checagem de antecedentes criminais. No momento do cadastro, é solicitado ao condutor uma selfie segurando a carteira de habilitação. Ele também precisa subir fotos da própria carta e do licenciamento do veículo. Com base nas informações, o aplicativo verifica o histórico do motociclista em diversas fontes públicas, como Banco Nacional de Mandado de Prisão, Receita Federal e Tribunais de Justiça.

Além disso, possui uma parceria com o Denatran, que permite acessar informações sobre veículo e condutor - por exemplo, checar se a moto está irregular ou possui sinistro. A 99 também realiza periodicamente o reconhecimento facial antes de eles se conectarem no aplicativo. Os passageiros transportados devem ter a partir de 18 anos de idade e usar capacete, conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.