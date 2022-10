Com Matheus Bahia em campo, tricolor inicia preparação para pegar o Vila Nova

De volta aos treinos, o Bahia iniciou a preparação para a 'decisão' contra o Vila Nova. A partida será no próximo sábado (22), às 16h30, e pode garantir ao tricolor o retorno à primeira divisão. Para o duelo, o Esquadrão deve ganhar um retorno importante.

A novidade no treino da equipe nesta terça-feira (18) foi o lateral esquerdo Matheus Bahia. Liberado da transição, ele participou normalmente da atividade com o restante do elenco e deve ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca.

Matheus Bahia se machucou durante a partida contra o Vasco, na Fonte Nova, no início de setembro. Ele foi diagnosticado com a ruptura do tendão adutor longo direito, uma lesão de grau 3 considerada grave. Pelo longo tempo de recuperação que o problema demanda, os médicos do Bahia chegaram a dizer que o lateral não atuaria mais na temporada 2022.

O lateral buscou ajuda fora do clube e fez tratamento intensivo para acelerar a recuperação. Nas últimas semanas ele estava na fase de transição física para o campo.

Dúvida

Enquanto Matheus Bahia pode voltar ao time, Eduardo Barroca ainda não sabe se terá o garoto André do lado direito. Ele se machucou no empate contra o Grêmio e nesta terça-feira fez tratamento na fisioterapia.

Caso André não tenha condições de entrar em campo, Marcinho será o titular contra o Vila Nova. Antes do duelo com o clube goiano, o Esquadrão terá três atividades para definir o time.

Com 57 pontos, o Bahia é o terceiro colocado da Série B. O tricolor pode garantir o retorno à primeira divisão em caso de triunfo sobre o Vila Nova. Para isso, o clube também tem que torcer por tropeços de Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa na rodada.