Com missão de colocar o Bahia na Série A, Barroca venceu apenas um em cinco jogos

Terceiro técnico do Bahia em 2022, Eduardo Barroca chegou ao clube exatamente há um mês com uma missão clara: conduzir o tricolor à Série A do Brasileirão. Pela frente, o treinador tinha seis jogos para conseguir o objetivo, mas até agora, o desempenho tem deixado a desejar.

Nos cinco jogos em que comandou o Bahia, Eduardo Barroca venceu apenas um, contra o Brusque, por 1x0, na Fonte Nova, pela 34ª rodada. O treinador está invicto, já que empatou outros quatro jogos, mas três tiveram gosto de derrota (Novorizontino, Vila Nova e Guarani).

O aproveitamento de apenas 46,7% foi insuficiente para o Bahia garantir matematicamente o acesso de forma antecipada. No período, o time teve duas oportunidades de subir em casa e viu a torcida lotar a Fonte Nova, onde tropeçou contra Vila Nova e Guarani, em dois empates de 1x1, e deixou a definição para a última rodada.

Na análise de Eduardo Barroca, a ansiedade tem atrapalhado o time na luta pelo acesso. O treinador tem convicção de que o Bahia terminará a Série B dentro do G4 do Brasileirão.

“Entendo que o que fez a gente não vencer esses dois jogos em casa, sinceramente, não tem a ver com individualidade. Cada jogo teve uma história diferente. Tenho bastante convicção de que vamos conseguir o objetivo principal do clube. A gente teve um exemplo importante, do que aconteceu no jogo do Vasco, para mostrar quão difícil é a competição. Precisamos fazer o novo, olhar para frente, fazer um bom jogo contra o CRB e conseguir o objetivo do clube, que é retornar à Série A”, disse.

Apesar da fase ruim que o tricolor atravessa na Série B, ainda vive situação considerada confortável em relação ao acesso. É o terceiro colocado, com 59 pontos e, se Barroca mantiver a invencibilidade, alcançará o objetivo.

O time depende apenas das próprias forças na última rodada. Sobe com triunfo ou empate contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, domingo, às 18h30. O Esquadrão pode ser promovido até em caso de derrota, mas teria que secar os concorrentes.

Se perder em Maceió, o Bahia estará na Série A desde que não seja superado nos critérios de desempate por Sport (se este vencer) ou Vasco (se este perder do Ituano, mas conseguir tirar a diferença para o Esquadrão no saldo de gols).

Vasco e Ituano (4º e 5º colocados, respectivamente) travam uma batalha particular. Com uma diferença de dois pontos, quem vencer garante o acesso. O alvinegro carioca tem ainda a vantagem do empate.

Do quarteto que ainda tem chance de acesso, o Sport é o único que não depende só de si. Para ultrapassar o Bahia, o Leão pernambucano precisa vencer o Vila Nova, fora de casa, e torcer pela derrota do tricolor. Ainda assim, teria que tirar a diferença no saldo de gols, que é de 13 a 6. E se o Vasco perder, o Leão precisa tirar a diferença de saldo para ele também (11 a 6).

Por falar em gols, esse tem sido outro problema do Bahia na gestão Eduardo Barroca. Desde que o treinador assumiu o clube, o Esquadrão não conseguiu marcar mais de um em nenhuma partida. Foi assim nos empates por 1x1 com Novorizontino, Grêmio, Guarani e Vila Nova e na vitória sobre o Brusque.

Artilheiro do Bahia na Série B, com nove gols, Matheus Davó deve ser mantido no time mesmo com o retorno do meia Daniel, que cumpriu suspensão. Davó fez gol diante do Vila Nova e perdeu duas oportunidades claras contra o Guarani, além de ter feito um impedido, que foi anulado.