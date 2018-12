Com mistério, Gilberto 'antecipa' renovação com o Bahia

Artilheiro do Bahia no Brasileirão com oito gols, o atacante Gilberto vai permanecer no tricolor em 2019. Neste domingo (16), o atacante usou as redes sociais para indicar o acerto e deixou a torcida animada.

Em um vídeo, Gilberto conversa com a esposa e diz que "fez uma exigência". O pedido seria a comercialização de uma camisa com valor mais baixo para os torcedores. O camisa 9 encerra o vídeo dizendo que ficará muito feliz em renovar, o que, segundo o CORREIO apurou, já é certo que vai acontecer. O clube não se pronunciou a respeito.

"Fiz uma exigência aos caras. Pedi para fazer uma camisa com valor atrativo para torcida tricolor, menos de R$ 100. Está nas mãos dos caras, vamos ver no que vai dar, estou felizão. Se der certo, vou ficar feliz em retornar e dar muitas alegrias ao nosso torcedor", disse o jogador. Na legenda da postagem, Gilberto escreveu ainda: "A minha parte tá feita, Nação Tricolor".

Atualmente, uma camisa oficial do Bahia custa R$ 219,99. Durante a campanha em que acabou eleito, em dezembro de 2017, o presidente Guilherme Bellintani prometeu que, no seu mandato, o clube teria camisas oficiais com preços diversos, inclusive uma versão mais em conta.

Contratado durante a Copa do Mundo, Gilberto ganhou a posição de titular e foi peça importante na campanha do clube na Série A. Ao todo, marcou nove gols em 25 partidas.

Com a manutenção dele, o tricolor aumenta a espinha dorsal para 2019. Dos titulares absolutos, só Léo e Zé Rafael foram embora. O lateral foi negociado pelo Fluminense com o São Paulo e o meia-atacante foi vendido para o Palmeiras.

Além da renovação com o centroavante, o Bahia deve divulgar nos próximos dias o lançamento de uma camisa com valor mais barato.