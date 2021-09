Com mudança na defesa, Bahia começa a montar time que pega Inter

O time do Bahia que vai enfrentar o Internacional, domingo (26), às 16h, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão, começou a ganhar forma. Na manhã desta quinta-feira (23), o técnico Diego Dabove comandou o primeiro treino tático da semana e montou a provável equipe titular. Apesar do treinador não ter dado pistas sobre a escalação, o Bahia vai ter mudança.

Na defesa, o zagueiro Germán Conti fica novamente à disposição depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, a zaga volta a ser formada pelo argentino e Luiz Otávio.

Por outro lado, o tricolor ainda não terá o atacante Rossi, que segue em tratamento de uma lesão na coxa. Assim, o paraguaio Ruiz deve ser mantido entre os titulares.

Se Dabove mantiver a base do time que empatou com o Red Bull Bragantino, na rodada anterior, a escalação do Esquadrão contra o Internacional terá: Mateus Claus, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel e Mugni, Ruiz, Rodallega e Isnaldo.

O elenco fará mais um treino sexta-feira (24), no CT Evaristo de Macedo. No sábado (25), a delegação embarca para Porto Alegre, local da partida.