Com mudança no ataque, Bahia está pronto para pegar o Grêmio

O Bahia está pronto para enfrentar o Grêmio, em duelo marcado para essa sexta-feira (26), às 19h, na Fonte Nova, pela 36ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira (25), o elenco tricolor realizou o último treino e fechou a preparação para o confronto.

No palco da partida, o técnico Guto Ferreira fez um trabalho tático onde montou a equipe titular e fez os últimos ajustes no time. Para o duelo, Guto vai ser forçado a mexer no time. No ataque, Juninho Capixaba, suspenso, dá lugar a Rossi, que volta a ser titular depois de mais de dois meses.

Além do camisa 7,Gilberto é outro que retorna ao time. Ele cumpriu suspensão contra o Cuiabá e agora será titular no lugar do colombiano Hugo Rodallega, que ficará como opção no banco de reservas. Raí Nascimento fecha a trinca ofensiva do Esquadrão.

A outra mudança deve acontecer na defesa. Luiz Otávio, com um corte na cabeça, treinou a semana inteira na academia e dificilmente terá condições de entrar em campo. Neta quinta-feira, ele voltou a trabalhar separado do restante do elenco. Com isso, Gustavo Henrique deve ser escalado ao lado de Conti.

A provável escalação do Bahia tem: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Conti e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Rossi, Gilberto e Raí Nascimento.

Com 37 pontos, o Bahia está na 17ª colocação do Brasileirão. O tricolor deixará a zona de rebaixamento em caso de triunfo na Fonte Nova. O Grêmio também vive situação delicada na Série A e ocupa a 18ª colocação, com apenas um ponto a menos do que o Esquadrão.