Com mudança no time, Bahia recebe o Sampaio Corrêa na Fonte Nova

Em busca de um respiro na temporada, o Bahia tem a chance de se recuperar na Copa do Nordeste nesta quinta-feira (24). A partir das 21h30, o tricolor recebe o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova, em jogo atrasado da primeira rodada.

O confronto com a equipe maranhense fecha a sequência de quatros jogos que o Esquadrão tem pelo torneio. A fase não é das melhores. Nos três jogos anteriores, o time goleou o Globo por 5x0, na Fonte Nova, empatou com o CSA em casa, por 1x1, e perdeu do Fortaleza, fora, por 3x1.

O triunfo sobre o Globo, aliás, foi o único nos últimos seis jogos. Por isso, não dá mais para deixar pontos pelo caminho. O Bahia é o quarto colocado do grupo B, com sete pontos. Está empatado com Altos, Floresta e Sousa, mas leva vantagem no saldo de gols.

Se vencer o Sampaio Corrêa, o Bahia ultrapassará o Náutico e assumirá a terceira colocação do grupo. Mas se for derrotado, pode perder a posição para o Botafogo-PB, que tem cinco pontos e visita o Sport na Ilha do Retiro.

“Claro que com esse rendimento não vamos classificar, temos que melhorar muito. É uma equipe em construção, muitos meninos, a gente vê pelo Borel, André, Luiz Henrique. Estamos em busca do entrosamento, de dar tranquilidade para que eles possam trabalhar, para não atrapalhar o futuro deles. É trabalhar para ganhar os jogos e ficar entre os classificados”, disse o zagueiro Luiz Otávio.

Por sinal, ele é novidade certa no time diante do Sampaio, depois de cumprir suspensão contra o Fortaleza. O técnico Guto Ferreira segue no esquema de rodízio entre os atletas e pode fazer outras mudanças na equipe.

Seja quem for a campo, a esperança de gol atende pelo nome de Hugo Rodallega. O centroavante é o artilheiro da Copa do Nordeste, com cinco gols. Ele lidera também a disputa interna no elenco do Bahia. Este ano, o colombiano balançou as redes seis vezes.

“A gente já sabia desde o ano passado que, com a permanência, ele assumiria esse protagonismo. Um jogador de Premier League, não é qualquer jogador. Jogador com muita bagagem, muita experiência, um cara espetacular dentro do grupo, só puxa para cima, trabalhador ao extremo”, elogia Guto.

Sampaio Corrêa

Do outro lado, o Sampaio Corrêa desembarcou em Salvador com força máxima. O time maranhense chega motivado após ter vencido o Floresta por 3x0, na rodada anterior do Nordestão. Assim como o tricolor, o Sampaio soma sete pontos, mas está na terceira colocação do grupo A e tenta se consolidar no G4.

O técnico João Brigatti deve fazer mudanças na equipe. Ex-Vitória e Bahia de Feira, o lateral direito Van tem chances de começar jogando. O treinador tem dúvida se vai entrar com dois ou três atacantes. Se optar por mudar o time, o atacante Eron, outro ex-Vitória, pode perder a vaga para o meia Gabriel Popó.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

Sampaio Corrêa: Gabriel Batista; Van (Maurício), Joécio, Nilson Júnior e João Victor; Wesley Dias, Ferreira, e Soares; Eron (Gabriel Popó), Pimentinha e Gabriel Poveda. Técnico: João Brigatti.