Com mudanças, Bahia está pronto para enfrentar o Athletico; veja escalação

Depois de uma semana inteira de treinos, o Bahia está pronto para o duelo contra o Athletico-PR, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira (21), o tricolor realizou o último treino antes da partida, marcada para esta quarta-feira (22), às 19h30, na Fonte Nova.

Em campo, Guto Ferreira montou o time que vai começar o duelo e fez um treino tático com foco nas bolas paradas. O treinador não divulgou a escalação, mas o Bahia tem pelo menos duas mudanças.

No ataque, Raí deve ficar com a vaga de Rildo, que não pode atuar pois já defendeu o Grêmio na Copa do Brasil. No meio-campo, Rezende volta a ser titular no lugar de Lucas Mugni. A provável escalação do Esquadrão tem:

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma; Rezende, Patrick e Daniel; Raí, Rodallega e Matheus Davó.

Após a atividade, os reservas permaneceram no campo e participaram de um trabalho em espaço reduzido. Fora da partida por também já terem defendido outras equipes no torneio, Didi e Emerson Santos ficaram na academia. O atacante Marco Antônio deu continuidade ao tratamento da lesão na coxa.