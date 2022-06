Com mudanças, Bahia está pronto para enfrentar o Criciúma; veja escalação

Depois de uma semana cheia para treinar, o Bahia está pronto para enfrentar o Criciúma. Na manhã desta sexta-feira (3), o tricolor encerrou a preparação para o confronto com o Tigre. A partida será neste sábado (4), às 16h30, na Fonte Nova.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Ferreira fez os últimos ajustes no time que inicia o duelo. O tricolor tem mudanças. A principal delas será no ataque.

Após quase dois meses de ausência por conta de uma lesão na coxa, o atacante Hugo Rodallega está de volta à lista de relacionados. O colombiano deve ser o titular no ataque. Com isso, a tendência é a de que Matheus Davó seja deslocado para a ponta esquerda. O tricolor não contará com Marco Antônio, suspenso.

No meio-campo, a novidade fica por conta do volante Rezende. Ele volta ao time após cumprir suspensão na derrota por 1x0 para o Tombense, na última rodada. Uma provável escalação do Bahia tem:

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Rildo, Rodallega e Matheus Davó

Com 16 pontos, o Bahia está na quarta colocação da Série B - o tricolor foi ultrapassado pelo Sport, que tem um jogo a mais no torneio. O Criciúma é o 15º, com 10 pontos.