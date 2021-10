Com mudanças, Bahia está pronto para pegar Juventude; veja provável escalação

Foram apenas dois dias de treinamentos, mas o Bahia está pronto para encarar o Juventude, adversário deste sábado (30), às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta sexta-feira (29), o tricolor fez o último treino antes da partida. No CT do Internacional, em Porto Alegre, o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático e fez os últimos ajustes na equipe titular.

O treinador vai ser obrigado a mudar o time que pega o Juventude. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, os laterais Nino Paraíba e Matheus Bahia estão fora de combate. Do lado esquerdo, a tendência é a de que Juninho Capixaba seja recuado e volte a atuar como lateral.

Nesse caso, Guto teria que escalar um outro atacante ao lado de Gilberto. Entre as opções, ele conta com Ronaldo, Isnaldo, Rodriguinho e Rodallega.

Uma outra possibilidade para o treinador seria utilizar o lateral Mayk, da equipe de transição, ou improvisar o zagueiro Ligger, mantendo Capixaba no posto em que vem atuando nas últimas partidas.

Já do lado direito, a briga pela vaga de Nino está entre Renan Guedes e Douglas Borel. Enquanto Renan é o substituto natural do camisa 2, Borel ganhou prestígio com Guto e chegou a entrar no segundo tempo do triunfo sobre a Chapecoense, na Fonte Nova. A escalação final só será divulgada minutos antes do confronto, mas uma provável escalação do Bahia tem:

Danilo Fernandes, Renan Guedes (Borel), Conti, Luiz Otávio e Mayk; Patrick Daniel, Juninho Capixaba e Raí Nascimento; Rodallega e Gilberto.

Com 32 pontos, o Bahia é o atual 15º colocado do Brasileirão. O Juventude soma três pontos a menos e aparece na 17º posição, dentro da zona de rebaixamento.