Com mudanças, Bahia está pronto para pegar o Tombense; veja provável escalação

Apesar do pouco tempo de preparação, o Bahia está pronto para enfrentar o Tombense. A partida será neste sábado (3), às 19h, na Fonte Nova, pela 28ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira (2), o técnico Enderson Moreira promoveu o único treino antes do duelo.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores participaram de um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas, no qual o treinador fez ajustes no posicionamento. Na segunda parte do dia, os titulares foram liberados e os reservas foram submetidos a um treino tático em campo reduzido.

O Bahia terá mudanças contra o Tombense. A principal dúvida está na lateral esquerda. Com Matheus Bahia machucado e Luiz Henrique suspenso, o Esquadrão não tem jogadores disponíveis para o setor e terá que improvisar. Marcinho e Mugni aparecem como opções.

O goleiro Danilo Fernandes, que machucou o joelho durante o aquecimento da derrota para a Ponte Preta, em Campinas, ficou em tratamento e está fora da partida. Mateus Claus segue como titular. Outro que ficou no DM e está vetado é o zagueiro Luiz Otávio.

Uma provável escalação do Bahia contra o Tombense tem: Mateus Claus, André, Ignácio, Gabriel Xavier e Marcinho; Patrick, Mugni (Rezende), Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó.

Com 47 pontos, o Bahia é o vice-líder da Série B. O Tombense é o 7º, com 39.