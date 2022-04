Com mudanças no time, Vitória recebe Floresta e busca primeiro ponto na Série C

O começo da caminhada do Vitória na Série C foi ruim. Após o revés por 2x1 diante do Remo, em Belém, o rubro-negro terá o apoio da torcida no Barradão na segunda rodada do campeonato. Neste sábado, às 21h, o Leão recebe o Floresta-CE, e o principal objetivo é somar seus primeiros pontos.

É bem verdade que o jogo em Belém não apresentou condições dignas para a bola rolar depois que uma forte chuva atingiu a cidade e o campo ficou encharcado. Mas não adianta lamentar. O que se espera é que o Vitória seja mais assertivo dessa vez.

E, em busca disso, o técnico Geninho ensaiou mudanças no time titular durante a semana. No ataque, que tem chamado a atenção negativamente pelo baixo número de gols marcados (11 em 12 jogos no ano), uma das novidades para o confronto de é a entrada de Luidy no lugar de Roberto.

O atacante não foi titular na estreia de Geninho, contra o Glória-RS, pela Copa do Brasil, nem contra o Remo. Mas nos dois jogos fez a diferença positivamente quando entrou em campo, marcando o segundo gol na classificação diante dos gaúchos e entrando bem durante o segundo tempo contra os paraenses.

O torcedor que acompanhar o jogo vai ver o Vitória “de cara nova” não só entre os atletas. Isso porque a partida contra o Floresta marca a estreia do novo uniforme da equipe. Lançadas na noite de quinta-feira, as camisas são fruto da parceria com a Volt Sport, empresa brasileira que fabrica material esportivo.

O novo manto fez sucesso, pois o clube informou que todas as camisas disponíveis no estoque naquela noite foram vendidas. E para quem deseja garantir os novos uniformes, eles serão vendidos na loja oficial do Barradão, que reabre a partir deste sábado.

Fornecedora de material esportivo lançou cinco uniformes para a temporada (Foto: William Anacleto/Volt Sport)





Time terá mudanças

Outro setor que pode mudar no onze inicial do Leão é o meio-campo. O volante Léo Gomes, que pertence ao Athletico-PR e chegou após disputar o Campeonato Paulista pelo São Bernardo, já foi regularizado, participou dos treinamentos durante a semana e está cotado para ser titular. Entrará provavelmente no lugar de Alan Santos, formando a trinca com João Pedro e Eduardo.

O lateral direito Daniel Bolt, que chegou do Athletico junto com Léo Gomes, também é mais um novato relacionado.

Já do trio campeão baiano pelo Atlético de Alagoinhas, somente Thiaguinho não ficou à disposição. Eleito para a seleção do Campeonato Baiano, assim como os meias Miller e Dionísio, o atacante sentiu dores na panturrilha, fez exames de imagem e não treina desde quinta-feira. Miller e Dionísio estão aptos para entrar em campo e começam no banco de reservas. O zagueiro colombiano Héctor Urrego ainda não está regularizado.

Elenco do Vitória encerrou a preparação para o jogo nesta sexta (Foto: EC Vitória/Divulgação)

O que deve ser mantido em relação aos dois jogos sob o comando de Geninho é o esquema tático com três zagueiros. Mateus Moraes, Ewerton Páscoa e Rafael Ribeiro formam o setor.

A provável escalação rubro-negra tem Lucas Arcanjo, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão, João Pedro, Léo Gomes, Eduardo e Salomão; Luidy e Tréllez.

O meia Jadson, ausente da estreia contra o Remo devido a uma dor na região lombar, está relacionado. No entanto, é provável que comece no banco de reservas.

Ingressos

Os ingressos para Vitória x Floresta estão à venda no site futebolcard.com e no Barradão. Em função da mudança do horário da partida, de 20h30 para 21h, as bilheterias do estádio abrirão às 17h, e não mais às 16h30. Já os portões abrem às 19h.

O ingresso custa R$ 40 a arquibancada e R$ 100 a cadeira, com meias-entradas a R$ 20 e R$ 50. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação. Adulto precisa ter todas as doses para covid-19; criança ou adolescente, pelo menos uma.