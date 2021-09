Com mudanças no time, Vitória tenta vencer o Botafogo pela primeira vez na Série B

O Vitória vai tentar um feito inédito nesta quarta-feira (29): nunca venceu o Botafogo na Série B. É bem verdade que as equipes só se enfrentaram três vezes pela divisão de acesso, mas o Leão perdeu todas elas. A escrita poderá ser alterada a partir das 21h30, no Barradão.

No primeiro turno, o Botafogo venceu o confronto válido pela 8ª rodada por 1x0, em 30 de junho. Chay marcou o único gol do jogo depois de surpreender o goleiro Ronaldo aos 20 minutos do 2º tempo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

A derrota foi uma das nove sofridas pelo Vitória nesta edição e contribuiu para a situação delicada que o rubro-negro vive atualmente, na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 25 pontos. Já o alvinegro festeja momento bem diferente, com 47 pontos e vice-líder.

Vitória e Botafogo também se enfrentaram na Série B de 2015. Em 30 de maio daquele ano, o triunfo por 2x0 do time carioca, que era treinado por René Simões, foi conquistado com gols de Diego Giaretta e Willian Arão, no Engenhão. Wesley Carvalho era o comandante da equipe baiana.

No segundo turno, Guilherme Mattis balançou a rede para o Leão, já sob orientação de Vágner Mancini, mas Álvaro Navarro e Sassá garantiram o 2x1 no Barradão. Apesar dos tropeços, o Vitória comemorou o acesso à Série A na terceira posição. Campeão, o Botafogo fez o mesmo.

Embora as equipes vivam situações muito distintas atualmente, o técnico Wágner Lopes projeta um jogo parelho. “Independentemente de tabela, os jogos são muito truncados, são muito parecidos. Contra o Coritiba fizemos um jogo muito equilibrado, com muita solidez defensiva. Faltou um pouco na parte ofensiva, mas acho que contra o Botafogo vai ser um jogo equilibrado também, um jogo de ocupação de espaço, de jogo apoiado. Os dois times querem ficar com a bola. A gente busca o erro zero, criar oportunidades, fazer um grande jogo e conquistar a vitória”, analisou o treinador.

Mudanças

Wagner Lopes não contará com o volante Fernando Neto e o atacante Marcinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O segundo já não atuaria porque uma cláusula contratual o impede de jogar contra o clube que o emprestou.

Por outro lado, o treinador rubro-negro poderá utilizar o volante João Pedro e o meia Bruno Oliveira, novamente disponíveis após suspensão. O primeiro será o escolhido para a vaga no meio-campo. A lacuna no ataque deve ficar com Manoel. Contratado há uma semana, ele estreou contra o Londrina e pode ser titular pela primeira vez.

Uma possível escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Prata (Van), Wallace, Mateus Moraes e Roberto (Renan Luís); João Pedro, Guilherme Rend e Pablo Siles; Caíque Souza, Samuel e Manoel.

O Botafogo também terá mudanças. Para aprimorar a forma física, Joel Carli não foi relacionado. Kanu volta de suspensão e formará a dupla de zaga com Gilvan. Warley também está apto após suspensão e tem chance de figurar no ataque.

O provável time do Botafogo tem: Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Oyama e Chay; Marco Antônio (Warley), Diego Gonçalves e Rafael Navarro.